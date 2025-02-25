¡Ö¸«¤¿ÌÜÊÑ¤ï¤ê²á¤®!!¡×21ºÐ¡¦¸½ÌòÂîµåÈþ½÷¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶ÄÅ·¡ª¡ÖµÆÃÓ¤µ¤ó!?¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×
¡¡¸½ÌòÂîµåÁª¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎµÆÃÓÆüºÚ(21)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥¬¥é¥ê¤ÈÊ·°Ïµ¤¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë»ï¡ÖSafari¡×(ÆüÇ·½Ð½ÐÈÇ)¤Ø¤Î·ÇºÜ¤òÊó¹ð¤·¤¿µÆÃÓ¤Ï¡Öº£²ó½é¤á¤ÆÁ´¿È¥Ç¥Ë¥à¥³¡¼¥Ç¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ªÉáÃÊ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤ä¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤ÆÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¿·Á¯¤Ç¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤»£±Æ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤òÅº¤¨¤Æ¡¢»£±Æ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎàÀ¶Á¿á¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤È¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¡¢¥â¥Ç¥ëÉ÷¥á¥¤¥¯¤ÇÌöÆ°´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥¹¥Þ¥Ã¥·¥å¤òÂÇ¤Ä¥·¥ç¥Ã¥È¤â¤«¤Ã¤³¤è¤¯»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤ÇÀ§Èó¤ª¼ê¤Ë¼è¤Ã¤Æ¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó³Ý¤±¤¿¡£
¡¡µÆÃÓ¤ÎºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¸«¤¿ÌÜÊÑ¤ï¤ê²á¤®¡ª¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¡Ö¤³¤ÎÆüºÚ¤Á¤ã¤ó¤á¤Ã¤Á¤ã¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¡ÖÂç¿Í¤Ã¤Ý¤¯¤Æ¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¡×¡ÖµÆÃÓ¤µ¤ó!?¤«¤Ã¤³¤è¤¹¤®¤Þ¤¹!!¡×¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Åìµþ½÷»ÒÂÎ°éÂç³Ø¤Î3Ç¯À¸¤ÎµÆÃÓ¤Ï¡¢¸½ÌòÂîµå¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¤È¤·¤Æ¶¥µ»¤ËÂÇ¤Á¹þ¤à»Ñ¤¬àÅ·»È¤Î¤è¤¦¤ÊÂîµåÁª¼êá¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤Ë¡£¸½ºß¤Ï¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Î¿¹¹áÀ¡¤ä¿Íµ¤¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤é¤¬½êÂ°¤¹¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡Öseju¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£