【「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第21話「It was All Worth It」】放送開始日:3月1日24時~放送局:TOKYO MXほか最速配信:Prime Video 毎週土曜24時30分~

アニメ「俺だけレベルアップな件 Season 2 -Arise from the Shadow-」第21話「It was All Worth It」の先行カットとあらすじが公開された。第21話は3月1日24時より放送開始予定。

第21話では、「悪魔の城」を攻略し「命の神水」を作成した旬の姿が描かれる。

先行カットでは、旬の母の姿やS級ハンターたちの姿を確認できる。

【あらすじ】

「悪魔の城」の攻略を完了し、「命の神水」を手に母の病室に向かった旬は、ようやく真の報酬を手に入れる。

その一方で、足を踏み入れてはいけない領域にまで来てしまったのではないかという不安がつきまとう。

そんな中、旬は架南島奪還に向けたレイドへの参戦を切望される。

またとないレベルアップの機会だが、脳裏に浮かぶのは母と妹の姿だった。

【先行カット】

(C) Solo Leveling Animation Partners