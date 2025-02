ジョージ・ウィリアムズ、安田レイがパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「JA全農 COUNTDOWN JAPAN」(毎週土曜13:00〜13:55)。2月22日(土)の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10(2月22日(土)付)を発表しました。

先週19位から9ランクアップ↑ NHKにて放送された「Mrs. GREEN APPLE 18祭」(NHK)から生まれた1曲。シングルにはオリジナルバージョンのほか、1000人の18歳世代と合唱した「ダーリン 〜18祭Ver.〜」も収録されています。初登場! 同曲は、3月19日(水)にリリースされるニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』に収録されています。先週3位から5ランクダウン↓ NiziUは、全国ツアー「NiziU Live with U 2024-2025“AWAKE”」が、2月22日(土)、23日(月・祝)に開催された福岡県・西日本総合展示場 新館公演にてファイナルを迎えました。先週の9位から2ランクアップ↑ 現役大学生5人組バンド・luv(ラブ)。メンバーは別々の大学ですが、ボーカル・Hiyn(ヒン)さんを中心に中学時代のサッカーのチームメイト、高校時代の友達、大学のサークル仲間2人で結成されました。ランキング圏外から再登場! GENERATIONSのメンバー1人ひとりが、楽曲をプロデュースするプロジェクト「PRODUCE 6IX COLORS」第1弾として2月3日(月)に配信リリースされました。初登場! ゲストパートに4ピースバンド・緑黄色社会の長屋晴子さん(Vo./Gt.)、穴見真吾さん(Ba.)が登場。同曲も収録されている2月19日(水)にリリースされたアルバム『Channel U』のお話などを伺いました。

ジョージ・ウィリアムズ、穴見真吾さん、長屋晴子さん、安田レイ



初登場! 日曜劇場「御上先生」(TBS系)の主題歌で、2月21日(金)にリリースされた約2年半ぶりのニューアルバム『DETOX』にも収録されています。先週2位から1ランクダウン↓ 星野さんは、5月15日(木)から約6年ぶりとなる全国ツアー「Gen Hoshino presents MAD HOPE」がスタートします。初登場! 現在公開中の映画「アンダーニンジャ」の主題歌で、2月5日(水)に配信されたアルバム『LEGION』にも収録されています。3月12日(水)にはCDもリリース予定。そして、今週の第1位は……?先週の4位から3ランクアップ↑ 2月26日(水)、27日(木)には、全国ツアー「米津玄師 2025 TOUR / JUNK」のファイナル公演を自身初の東京ドームでおこないます。