.ENDRECHERI./堂本剛『END RE』リリース記念生配信詳細発表！リリース日限定特典公開
■『END RE』リリース日限定特典は、「プリントサイン＆メッセージ入りアナザージャケット」
.ENDRECHERI./堂本剛がミニアルバム『END RE』（読み：エンドリ）のリリースを記念して行う生配信の詳細が発表された。
リリース記念生配信は、2月26日20時より、.ENDRECHERI. 公式YouTubeチャンネルにて行われる。
さらに、リリース日24時間限りの限定特典も決定。期間中（2月26日0時～23時59分）にSonyMusicShopにて対象商品を購入した方に、「プリントサイン＆メッセージ入りアナザージャケット」をプレゼント。フィルムカメラで撮りおろした堂本剛の写真に、サインとメッセージが刻まれたスペシャルな特典となっている。
配信情報
『.ENDRECHERI.「END RE」リリース記念生配信』
02/26（水）20:00～
リリース情報
2025.02.26 ON SALE
MINI ALBUM『END RE』
.ENDRECHERI. OFFICIAL YouTube
.ENDRECHERI. OFFICIAL SITE
https://tsuyoshi.in/