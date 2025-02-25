ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡ÈÀÚ¤Ê¤¹¤®¡É¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù±Ç¤ê¹þ¤ß¤Ë»ØÅ¦Â³½Ð¡ÄÊüÁ÷¸å¤Ë¤ÏÁêÊý¤À¤±¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥ÈÇÛ¿®
¡Ö¾Ð¤¤¤Î¥³¥í¥·¥¢¥à¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿ÅÁÀâ¤Î¤ª¾Ð¤¤ÈÖÁÈ¡Ö¥¦¥ó¥Ê¥ó¶Ë¸Â¥Í¥¿¥Ð¥È¥ë¡ª¥¶¡¦¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Á¾Ð¤ï¤»¤¿¤é100Ëü±ß¡Á¡×¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬2·î24Æü¡¢8Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥ª¥ó¥¨¥¢¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ö2005Ç¯¤ËÆÃÈÖ¤È¤·¤Æ»Ï¤Þ¤ê¡¢2017Ç¯¤ËÊüÁ÷¤¬½ªÎ»¤·¤¿¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢»Ê²ñ¤ÎÆî¸¶À¶Î´¤µ¤óÀ¸ÃÂ60¼þÇ¯µÇ°ÆÃÈÖ¤È¤·¤ÆÉü³è¡£22ÁÈ¤¬½Ð¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½Ð¾ì¼Ô¤Ï¡Ø°ìÈ¯¥®¥ã¥°¡Ù¡Ø¥â¥Î¥Þ¥Í¡Ù¡Ø¥·¥ç¡¼¥È¥³¥ó¥È¡Ù¡Ø¥â¥Î¥Ü¥±¡Ù¡Ø¥µ¥¤¥ì¥ó¥È¡Ù¤Î5¤Ä¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤«¤é½ç¼¡Áª¤ó¤Ç¥Í¥¿¤ò¸«¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡100¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÃæ¤«¤éÌµºî°Ù¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿5¿Í¤Î¿³ºº°÷¤ò¡¢1st¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤«¤é4th¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Þ¤Ç¤Ï3¿Í¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Ç5¿ÍÁ´°÷¾Ð¤ï¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð100Ëü±ß³ÍÆÀ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
¡¡¤½¤·¤Æ¸«»ö¡¢100Ëü±ß¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¤Î¤Ï¶Ó¸ñ¡¢¤º¤ó¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¥Þ¥ó¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢ÍµÈ¹°¹Ô¡¦·àÃÄ¤Ò¤È¤ê¡¦¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¡¦¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤é¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Á¡¼¥àÂÀÅÄ¥×¥í¡×¤Î4ÁÈ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Î¤Ê¤«¡¢¡Ö¤¢¤ë¥³¥ó¥Ó¡×¤Î¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î2¿Í¤¬¡¢ÈÖÁÈ¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢ÅÓÃæÂàÀÊ¤·¤Æ²èÌÌ¤«¤é¾Ã¤¨¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¼ýÏ¿¤Ï2·î14Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ýÏ¿Ãæ¡¢郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬²áµî¤Ë¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥«¥¸¥Î¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¤¿¤á¡¢ÂàÀÊ¤È¤¤¤¦Á¼ÃÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡2·î19Æü¡¢ÈÖÁÈ¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡ÔÈÖÁÈ¤Î¼ýÏ¿Ãæ¤Ë¡¢郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»¤òÇÄ°®¤·¤¿¤¿¤á¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤È¶¨µÄ¤Î¾å¤Ç¡¢¡ØÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡Ù¤Î¤ªÆó¿Í¤Ë¼ýÏ¿ÅÓÃæ¤Ç¤´ÂàÀÊ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡Õ¡Ô¤Þ¤¿2·î19Æü¤Ë¤Ï¡¢郄ÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤è¤ê³èÆ°¼«½Í¤Î¿½¤·½Ð¤ò¼õ¤±ÂÐ±þÃæ¤Ç¤¹¤¬¡¢Â¾¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹Ãæ¤Ë¡¢¤¯¤ë¤Þ¤µ¤ó¤¬±Ç¤ê¹þ¤à²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Õ¤È·Ð°Þ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¼ýÏ¿Ãæ¤Î¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬¤¶¤ï¤Ä¤¤¤¿¤³¤È¤ÏÁÛÁü¤ËÆñ¤¯¤Ê¤¤¤¬¡¢¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤¿»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡ÔÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤µ¤ó¤Î¥¤¥í¥â¥Í¥¢Áá¤¯¸«¤¿¤¤¤Ê ¼Ì¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ß¤Æ¤â¤Î¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Õ¡ÔÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¥¤¥í¥â¥Í¥¢¸«¤¿¤¹¤®¤ë¡£¥â¥Î¥Ü¥±¤·¤Æ¤ë¥±¥à¤Á¤ã¤ó¤¬¸«¤¿¤¤¡Õ¡Ô¥¤¥í¥â¥Í¥¢¸«¤Ê¤¬¤é¥²¥é¥²¥é¾Ð¤Ã¤Æ¤ë¤±¤ÉÅÓÃæÅÓÃæ¤Ç±Ç¤ëÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤ËÀÚ¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡¢¡¢¡¢¸«¤¿¤«¤Ã¤¿¡Õ¤Ê¤É¡¢¡ØM-1¡ÙÏ¢ÇÆ¼ÂÎÏ¼Ô¤Î¥Í¥¿¸«¤»¤ò³éË¾¤¹¤ë¥Ý¥¹¥È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ø¥¤¥í¥â¥Í¥¢¡Ù¤ÎÊüÁ÷¸å¤Î¿¼Ìë¡¢¥³¥ó¥Ó¤Î¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¡ØÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¤´ÍÍ»Ò¡Ù¤¬ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¡£³èÆ°¼«½ÍÃæ¤Î郄ÈæÎÉ¤ÏÉÔºß¤Ç¡¢ÁêÊý¤Î¾¾°æ¥±¥à¥ê¤¬°ì¿Í¤Ç¥È¡¼¥¯¤òÅ¸³«¡£»þÀÞ¡¢¾¾°æ¤Ï郄ÈæÎÉ¤ò¥Í¥¿¤Ë¤Ä¤Ä·Ú²÷¤Ë¥®¥ã¥°¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥Ý¥Ã¥É¥¥ã¥¹¥È¤Î¥µ¥à¥Í¥¤¥ë²èÁü¤Ï¾¾°æ¤Î¥Ô¥ó¤Î¤â¤Î¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÈÀÚ¤Ê¤µ¡É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£¡¢郄ÈæÎÉ¤Ï¡¢¼«¿È¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¥Õ¥¡¥ó¡¢¤½¤·¤ÆÁêÊý¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤ò¿È¤ËÀ÷¤ß¤Æ´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£