サザンオールスターズ特集『BRUTUS』表紙解禁！掲載内容詳細発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■表紙は、ライブ舞台裏で特別に行ったフォトセッションでの最新ショット!

サザンオールスターズが特集される『BRUTUS(ブルータス)』(3月1日発売)の、表紙が解禁された。

■桑田佳祐、原由子、松田弘、関口和之、野沢秀行。全メンバーへのスペシャルインタビュー

3月19日に待望のオリジナルアルバム『THANK YOU SO MUCH』をリリースするサザンオールスターズ。半世紀近くにわたり日本の音楽界、エンターテインメント界のトップを走り続け、国民的バンドとして人々に愛される理由を、メンバー5人へのインタビューで解き明かす。

桑田佳祐への1万字以上におよぶロングインタビューの他、原由子が語る知られざるサザン全史、松田弘が語るバンドの現在地、関口和之が語るファンへの愛、野沢秀行が語るメンバー間のチームワークの秘密など、メンバー全員がそれぞれの視点でバンドの今、これまで、そしてこれからを語る。

■開催中のツアーの舞台裏で行われた特別なフォトセッションでのポートレート、舞台裏を含むツアーの貴重な初公開写真も掲載

アルバムの発売に先がけて、1月からはライブツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』が大好評開催中。『BRUTUS』編集部は、初日の石川公演と神戸公演を取材。舞台裏で特別に行ったフォトセッションでの最新ショットが表紙に、そして中面にもポートレートを多数掲載している。

さらに、舞台裏の写真を含むライブツアーの貴重な初公開写真も。ライブ感溢れる、まさに今のサザンの姿が届られる。

■内村光良、岡村靖幸、友近、大根仁、玉井詩織、ヤーレンズ…各界のサザンファンたちがニューアルバムを読み解き、サザンの魅力を独自の視点で徹底解説

『BRUTUS』は今回、各界のサザンファンを招待したニューアルバム『THANK YOU SO MUCH』の視聴会をいち早く開催。音楽のみならず日本のあらゆるポップカルチャーに多大な影響を与えているサザンらしく、一流かつバラエティ豊かなクリエイターが集結した。

彼らにしか語れない斬新な視点のサザン論は、サザンを知り尽くしたファンにとっても、これから深く知りたいリスナーにとっても、あらたな発見があるはず。

【出演者一覧】

内村光良、岡村靖幸、友近、玉井詩織(ももいろクローバーZ)、大根仁、ヤーレンズ、高城晶平(「高」は、はしごだかが正式表記)、加賀美健、Licaxxx、渋谷直角、RIKU(THE RAMPAGE from EXILE TRIBE)、大橋裕之、西寺郷太、見汐麻衣、永野

■265曲のサザンの歌詞からワンフレーズを厳選し味わう楽曲ガイド「よむサザン」

「今回のアルバムは読み物のようにしたかった」。そんな桑田佳祐の言葉を受けて、サザンの歌詞を今一度味わい尽くすべく、サザンのほぼすべての楽曲(カバーやインストゥルメンタルなど一部の楽曲を除く)から、『BRUTUS』独自の解釈でワンフレーズの歌詞を厳選した楽曲ガイド「よむサザン」を制作。

その数なんと合計265曲。「胸さわぎの腰つき・・・」「俺のkissはきっと 痛いよ」「四六時中も好きと言って 夢の中へ連れて行って」「見つめ合うと素直にお喋り出来ない」「歌は熱い叫びか? 甘い囁きなのか? この胸に響くはメロディ」…。時代を彩った名フレーズから今こそ注目したいサザンの「歌詞」を読み解く、完全保存版の企画だ。

書籍情報

2025.03.01 ON SALE

『BRUTUS』

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ALBUM『THANK YOU SO MUCH』

『BRUTUS』公式サイト

https://brutus.jp/

アルバム『THANK YOU SO MUCH』特設サイト

https://southernallstars.jp/feature/thankyousomuch

サザンオールスターズ OFFICIAL SITE

https://southernallstars.jp