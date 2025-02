◆パリス・ヒルトンの誕生日パーティーにリサ、カーラ・デルヴィーニが来場

◆パリス・ヒルトンの投稿に反響

【モデルプレス=2025/02/25】米セレブのパリス・ヒルトンが2月24日、自身のInstagramを更新。自身の誕生日パーティーにBLACKPINK(ブラックピンク)のLISA(リサ)など豪華なゲストが訪れたことを報告した。パリスは「Icons Only for the best party of the year! I felt so loved celebrating my birthday with so many friends last night!」と添えて、自身の誕生日パーティーに訪れたリサ、米女優のシドニー・スウィーニーとの集合ショットを公開。3人は全身ピンクのコーディネートで決めており、足元には息子のフェニックスくんの姿も。他にもヒップホップMCで俳優のスヌープ・ドッグ、イギリス出身モデルのカーラ・デルヴィーニュ、米女優のジェシカ・アルバ、米女優のベラ・ソーン、米女優のアニャ・テイラー=ジョイ、メキシコの女優・歌手のダンナ・パオラ、アルゼンチンの女優・歌手のTINI、インフルエンサーのレレ・ポンズ、米女優のジュリア・フォックス、米俳優のルーカス・ゲイジなどが多くの著名人がパリスのバースデーパーティーに駆けつけている。この投稿には「豪華すぎる」「人脈すごすぎ」「世界的スターが集結」「びっくり」など、多くのコメントが寄せられている。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】