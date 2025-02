「推しに認知されてるなんて、ぶち上げ!」

タレントの野沢直子さんは2月25日、自身のInstagramを更新。再婚相手とのツーショットを公開しました。野沢さんは「私の歴史上2番目にすごい自慢話」とつづり、再婚相手とのツーショットを公開。「昨日トラと、Jon Spencer見に行ったら、ライブが死ぬほどすごくてひっくり返ったんで、ジョンスペ出待ちして話しかけたのね」「そしたら、、まさかの。Are you guys in the band? て聞かれたんで、イエスて言うと、、Electric Machine Gun Tits? て言われたー すごいー」とつづり、夫と訪れたアメリカの歌手・Jon Spencerさんのライブ後に起きた出来事について報告しました。

「メオトショット!」

「ちゃんとバンドの名前覚えて、それが私らだって気がついてくれるとこすごい ジョンスペの口から自分のバンドの名前、聞いた瞬間すごい」と興奮冷めやらぬ様子の野沢さん。「昔、チンパンジーズてバンドやってた時、イギリスにツアー行って帰り道、ロンドンの空港でビョークに会って話せた時の次にすごい、私の歴史上2番目の自慢話だな」と締めました。この投稿にファンからは、「のざわさんスゴイ!」「運もってますね」「推しに認知されてるなんて、ぶち上げ!」「ラブラブですねえ」「野沢さん肌つやつやキレイ 」「イケてるお二人」との声が寄せられています。2024年12月6日の投稿では、「マイバンドEMGT 、スタジオ練習 新曲できた〜 今度こそ売れろ。笑」とつづり、再婚相手との練習風景を投稿していた野沢さん。ファンからは「メオトショット!」「直子ちゃんの世界的ブレーク切望」「ホントいい顔」などの声が寄せられました。野沢さんの今後の投稿も楽しみですね!(文:古原 美咲)