À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢ÃæÂ¼ÎÑÌé¡¢À¾Ìî¼·À¥¤é¶¦±é¡¡·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥Èºî¡Ø¥Ð¥µ¥é¥ª¡Ù¡¢¥²¥¡ß¥·¥Í¤Ë¡ª
¡¡À¸ÅÄÅÍ¿¿¤¬¼ç±é¤·¤¿2024Ç¯·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ44¼þÇ¯¶½¹Ô¡¦²Æ½©¸ø±é ¤¤¤Î¤¦¤¨²ÎÉñ´ì¡Ø¥Ð¥µ¥é¥ª¡Ù¤¬¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ¤ÎÏÃÂê¤ÎÉñÂæ¤ò±Ç²è´Û¤Ç¾å±Ç¤¹¤ë¥²¥¡ß¥·¥Í¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤·¤Æ6·î27Æü¤è¤ê·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°¦¤ÈÁþ¤·¤ß¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿Èþ¤ÈÍßË¾¤ÎÊª¸ì¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ª¡¡¥²¥¡ß¥·¥Í¡Ø¥Ð¥µ¥é¥ª¡ÙÆÃÊó
¡¡2024Ç¯¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ44¼þÇ¯¶½¹Ô¡¦²Æ½©¸ø±é¤È¤·¤ÆÇîÂ¿¡¦Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç¾å±é¤·¤¿¡Ø¥Ð¥µ¥é¥ª¡Ù¡£ËÜºî¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Î¡ØVamp Bamboo Burn¡Á¥ô¥¡¥ó¡ª¥Ð¥ó¡ª¥Ð¡¼¥ó¡ª¡Á¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï2019Ç¯¤Î¡Øµ¶µÁ·ÐÌ½³¦²Î¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¸»¶åÏºµÁ·Ð¤ò±é¤¸¤¿À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢2021Ç¯¤Î¡Ø¸ÑÀ²ÌÀ¶åÈø¼í¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Î2¿Í¤¬¥Ð¥Ç¥£¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþ¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¥Ð¥µ¥é¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÅ±ð¤ÊÃË¡¦¥Ò¥å¥¦¥¬¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤¿¤«¡¢¤½¤Î·³»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿ñ¨¡¹¤È¤·¤¿ÃË¡¦¥«¥¤¥ê¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡¤³¤Î2¿Í¤ÈÍí¤ß¹ç¤¦¤Î¤ÏÀ¾Ìî¼·À¥¡¢°Àº¬¤Þ¤³¤È¡¢¤ê¤ç¤¦¡¢¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡£¥¯¥»¶¯¤ÊÌò¤É¤³¤í¤Ê¤¬¤é±¢»´¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤«¤é¤ê¤È²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¿ÍÊª¤¿¤Á¤ò±é¤¸¡¢¿·´¶ÀþÎ®¤Î¿´Ìö¤ë»þÂå¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤·¤ÆÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë»þÂå¤Ï¡¢µÓËÜ¤ÎÃæÅç¤«¤º¤¤¬»Ë¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Ä¤ÄÈ¯ÁÛ¤·¤¿¡¢ÆîËÌÄ«»þÂå¤Ê¤é¤ÌÅìÀ¾Ä«»þÂå¡£¥Ò¥å¥¦¥¬¤ÈÈà¤ÎÌî¿´¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¼¡¤°Î¢ÀÚ¤ê¡¢µÕÅ¾¤Ë¼¡¤°µÕÅ¾¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¡¢±é½Ð¤Î¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê¤¬¡¢¾Ð¤¤¤È¥±¥ì¥óÌ£¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤ÈÍßË¾¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¡ß¥·¥Í¤Ç¤Ï¡¢²ÚÎï¤Ê²Î¤äÍÙ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê»¦¿Ø¤ÇÌ¥¤»¤ëºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÂ¿¤¯¤Î¥«¥á¥éµ¡ºà¡¢ÎýÃ£¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥²¥¡ß¥·¥ÍÆÈ¼«¤Î±ÇÁüÊÔ½¸¤ÈÁ¯Îõ¤Ê²»¶Á¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢·à¾ì¤Ç¤ÎÎ×¾ì´¶¤âºÆ¸½¡£±ÇÁü¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ²»¶Á¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²¥¡ß¥·¥ÍÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°ì¿·¤·¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡È¶¸¤¤ºù¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉñÂæ¤ÎÇ®µ¤¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤âËÜÆü²ò¶Ø¡£ÉñÂæ¤Î¹ë²Ú¤±¤ó¤é¤ó¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°Í×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ø±é»þ¤ÎÇ®¶¸¤È¶½Ê³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿±ÇÁü¤Ï¡Ö¡È¤¢¤Î¡ÉÉñÂæ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤ò¤¢¤ª¤ë¡£
¡¡¥²¥¡ß¥·¥Í¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Ã±·ô¤È¥Ú¥¢·ô¤Î2¼ïÎà¤ò3·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Ã±·ô¤Ï¡¢¥Ò¥å¥¦¥¬¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¡¦¥«¥¤¥ê¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¡¦¥´¥Î¥ß¥«¥É¡Ê¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ë¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ú¥¢·ô¤Ï¡¢¥Ò¥å¥¦¥¬¤È¥«¥¤¥ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1Ëç¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢2Ëç¤òÇØÃæ¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¡ã¥Ð¥Ç¥£¡ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ô¤Ï¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È6Ì¾¤ÎÎ¢¥à¥Ó¥Á¥±¥Ç¥¸¥¿¥ë²èÁü¡É¤È´Õ¾Þ¸å¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¡È¥à¥Ó¥Á¥±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¡¼¥É¡É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ô¤Ï¡¢3·î1Æü¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥²¥¡ß¥·¥Í¡Ø¥Ð¥µ¥é¥ª¡Ù¤Ï¡¢6·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¡ÚÆ°²è¡Û°¦¤ÈÁþ¤·¤ß¤ÇºÌ¤é¤ì¤¿Èþ¤ÈÍßË¾¤ÎÊª¸ì¤¬¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¡ª¡¡¥²¥¡ß¥·¥Í¡Ø¥Ð¥µ¥é¥ª¡ÙÆÃÊó
¡¡2024Ç¯¡¢·àÃÄ¡ù¿·´¶Àþ44¼þÇ¯¶½¹Ô¡¦²Æ½©¸ø±é¤È¤·¤ÆÇîÂ¿¡¦Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç¾å±é¤·¤¿¡Ø¥Ð¥µ¥é¥ª¡Ù¡£ËÜºî¤Ç¤Ï2016Ç¯¤Î¡ØVamp Bamboo Burn¡Á¥ô¥¡¥ó¡ª¥Ð¥ó¡ª¥Ð¡¼¥ó¡ª¡Á¡Ù¤Ç¶¦±é¤·¡¢¶áÇ¯¤Ç¤Ï2019Ç¯¤Î¡Øµ¶µÁ·ÐÌ½³¦²Î¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦¸»¶åÏºµÁ·Ð¤ò±é¤¸¤¿À¸ÅÄÅÍ¿¿¡¢2021Ç¯¤Î¡Ø¸ÑÀ²ÌÀ¶åÈø¼í¡Ù¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦°ÂÇÜÀ²ÌÀ¤ò±é¤¸¤¿ÃæÂ¼ÎÑÌé¤Î2¿Í¤¬¥Ð¥Ç¥£¤ò·ëÀ®¤·¡¢ÀäÀ¤¤ÎÈþ¤Ü¤¦¤ò»È¤Ã¤ÆÀ¤¤ò¥Ð¥µ¥é¤ËÀ÷¤á¾å¤²¤è¤¦¤È¤¹¤ëÍÅ±ð¤ÊÃË¡¦¥Ò¥å¥¦¥¬¤È¡¢¤½¤ÎÈþ¤Ë¼æ¡Ê¤Ò¡Ë¤«¤ì¤¿¤«¡¢¤½¤Î·³»Õ¤È¤Ê¤Ã¤¿ñ¨¡¹¤È¤·¤¿ÃË¡¦¥«¥¤¥ê¤ò±é¤¸¤¿¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤Ê¤ë»þÂå¤Ï¡¢µÓËÜ¤ÎÃæÅç¤«¤º¤¤¬»Ë¼Â¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤Ä¤ÄÈ¯ÁÛ¤·¤¿¡¢ÆîËÌÄ«»þÂå¤Ê¤é¤ÌÅìÀ¾Ä«»þÂå¡£¥Ò¥å¥¦¥¬¤ÈÈà¤ÎÌî¿´¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¼Ô¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤Ë¼¡¤°Î¢ÀÚ¤ê¡¢µÕÅ¾¤Ë¼¡¤°µÕÅ¾¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ò¡¢±é½Ð¤Î¤¤¤Î¤¦¤¨¤Ò¤Ç¤Î¤ê¤¬¡¢¾Ð¤¤¤È¥±¥ì¥óÌ£¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¿Í´Ö¤ÎÀ¸¤ÈÍßË¾¤ÎÀ¸¡¹¤·¤µ¤òÉÁ¤½Ð¤·¡¢´ÑµÒ¤ò¾×·â¤Î¥é¥¹¥È¤Ø¤ÈÍ¶¤Ã¤¿¡£
¡¡¥²¥¡ß¥·¥Í¤Ç¤Ï¡¢²ÚÎï¤Ê²Î¤äÍÙ¤ê¡¢¤½¤·¤ÆÁ¯¤ä¤«¤Ê»¦¿Ø¤ÇÌ¥¤»¤ëºîÉÊ¤Î¸«¤É¤³¤í¤òÂ¿¤¯¤Î¥«¥á¥éµ¡ºà¡¢ÎýÃ£¤Î¥«¥á¥é¥ï¡¼¥¯¤Ç¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¤Î´Õ¾Þ¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¥²¥¡ß¥·¥ÍÆÈ¼«¤Î±ÇÁüÊÔ½¸¤ÈÁ¯Îõ¤Ê²»¶Á¸ú²Ì¤Ë¤è¤ê¡¢·à¾ì¤Ç¤ÎÎ×¾ì´¶¤âºÆ¸½¡£±ÇÁü¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤ÊË×ÆþÂÎ¸³¤ò¼Â¸½¤·¡¢±Ç²è´Û¤ÎÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡¢¤½¤·¤Æ²»¶Á¸ú²Ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ´®Ç½¤Ç¤¤ë¥Ç¥£¥Æ¡¼¥ë¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥²¥¡ß¥·¥ÍÈÇ¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬´°À®¡£¸ø±é¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ò°ì¿·¤·¡¢ºîÉÊÀ¤³¦¤ò¤è¤ê¿§Ç»¤¯´¶¤¸¤µ¤»¤ë¡È¶¸¤¤ºù¡É¤¬ºÝÎ©¤Ä°õ¾ÝÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢ÉñÂæ¤ÎÇ®µ¤¤ò¶Å½Ì¤·¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤âËÜÆü²ò¶Ø¡£ÉñÂæ¤Î¹ë²Ú¤±¤ó¤é¤ó¤ÊÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°Í×ÁÇ¤â²Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ç¸ø±é»þ¤ÎÇ®¶¸¤È¶½Ê³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿±ÇÁü¤Ï¡Ö¡È¤¢¤Î¡ÉÉñÂæ¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ´¶¤ò¤¢¤ª¤ë¡£
¡¡¥²¥¡ß¥·¥Í¸ø³«¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥à¥Ó¥Á¥±Á°Çä·ô¡Ê¥«¡¼¥É¡¦¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ë¤ÎÈ¯Çä¤â·èÄê¡£¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥à¥Ó¥Á¥±¥«¡¼¥É¤Ï¡¢Ã±·ô¤È¥Ú¥¢·ô¤Î2¼ïÎà¤ò3·î14Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£Ã±·ô¤Ï¡¢¥Ò¥å¥¦¥¬¡ÊÀ¸ÅÄÅÍ¿¿¡Ë¡¦¥«¥¤¥ê¡ÊÃæÂ¼ÎÑÌé¡Ë¡¦¥´¥Î¥ß¥«¥É¡Ê¸ÅÅÄ¿·ÂÀ¡Ë¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¥Ú¥¢·ô¤Ï¡¢¥Ò¥å¥¦¥¬¤È¥«¥¤¥ê¤¬¤½¤ì¤¾¤ì1Ëç¤Ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¡¢2Ëç¤òÇØÃæ¹ç¤ï¤»¡¢¤Þ¤¿¤Ï¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ç¤¤ë¡ã¥Ð¥Ç¥£¡ä¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë»Å³Ý¤±¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ô¤Ï¡¢¹ØÆþÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¡È¥á¥¤¥ó¥¥ã¥¹¥È6Ì¾¤ÎÎ¢¥à¥Ó¥Á¥±¥Ç¥¸¥¿¥ë²èÁü¡É¤È´Õ¾Þ¸å¤Ë¤â¤é¤¨¤ë¡È¥à¥Ó¥Á¥±¥Ç¥¸¥¿¥ë¥«¡¼¥É¡É¤¬¼ê¤ËÆþ¤ë¡£¥ª¥ó¥é¥¤¥ó·ô¤Ï¡¢3·î1Æü¤è¤êÀè¹ÔÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡¥²¥¡ß¥·¥Í¡Ø¥Ð¥µ¥é¥ª¡Ù¤Ï¡¢6·î27Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£