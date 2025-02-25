投信・基準価額騰落率ランキング 2月第3週（2月17日～2月21日） 投信・基準価額騰落率ランキング 2月第3週（2月17日～2月21日）



2月第3週の上昇ランキングの上位はテーマ型ファンドが並びました。1位の「テーマレバレッジＥＶ２倍」と2位の「テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍」はともに連動債を通して実質的に信託財産の2倍相当額を投資しています。



下落ランキングの上位ファンドの基準価額下落の主な要因は分配金の支払いによるものです。「ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）」は1300円、「フィデリティ・米国株式ファンドＤコース（分配重視型・為替ヘッジなし）」は1000円、「米国小型株グロース・ファンド（ダイヤの原石）」は500円を期中に分配しています。





○上昇ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 +11.39％ テーマレバレッジＥＶ２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 +7.87％ テーマレバレッジ中国ニューエコノミー２倍

運用会社:大和アセットマネジメント



3位 +4.88％ ｉＦｒｅｅＡｃｔｉｖｅ ＥＶ

運用会社:大和アセットマネジメント







○下落ランキング（ブル・ベア型ファンド除く）

1位 -9.85％ ダイワＤＢモメンタム戦略ファンド（為替ヘッジなし）

運用会社:大和アセットマネジメント



2位 -9.83％ フィデリティ・米国株式ファンドＤコース（分配重視型・為替ヘッジなし）

運用会社:フィデリティ投信



3位 -8.08％ 米国小型株グロース・ファンド（ダイヤの原石）

運用会社:大和アセットマネジメント





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