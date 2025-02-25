日本ハム、3月1日・2日開催の「台湾シリーズ」参加メンバーを発表
日本ハムは25日、3月1日（土）、2日（日）に開催される「北海道日本ハムファイターズ2025台湾シリーズ」の参加メンバーを発表した。1日に統一ライオンズ、2日に中信ブラザーズと対戦する。
発表されたメンバーは以下の通り。
＜投手＞
12 矢澤宏太
13 生田目翼
14 加藤貴之
17 伊藤大海
22 杉浦稔大
25 宮西尚生
26 田中正義
28 河野竜生
37 古林睿煬
42 アニュラス・ザバラ
45 ドリュー・バーヘイゲン
48 齋藤友貴哉
55 松浦慶斗
57 北山亘基
67 山本拓実
196 孫易磊
＜捕手＞
2 アリエル・マルティネス
10 清水優心
23 伏見寅威
30 郡司裕也
64 田宮裕涼
＜内野手＞
4 上川畑大悟
5 野村佑希
21 清宮幸太郎
38 石井一成
43 水野達稀
49 若林晃弘
58 奈良間大己
＜外野手＞
7 松本剛
50 五十幡亮汰
53 水谷瞬
61 今川優馬
66 万波中正
99 フランミル・レイエス
※参加選手は変更する可能性があります
発表されたメンバーは以下の通り。
＜投手＞
12 矢澤宏太
13 生田目翼
14 加藤貴之
17 伊藤大海
22 杉浦稔大
25 宮西尚生
26 田中正義
28 河野竜生
37 古林睿煬
42 アニュラス・ザバラ
48 齋藤友貴哉
55 松浦慶斗
57 北山亘基
67 山本拓実
196 孫易磊
＜捕手＞
2 アリエル・マルティネス
10 清水優心
23 伏見寅威
30 郡司裕也
64 田宮裕涼
＜内野手＞
4 上川畑大悟
5 野村佑希
21 清宮幸太郎
38 石井一成
43 水野達稀
49 若林晃弘
58 奈良間大己
＜外野手＞
7 松本剛
50 五十幡亮汰
53 水谷瞬
61 今川優馬
66 万波中正
99 フランミル・レイエス
※参加選手は変更する可能性があります