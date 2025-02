TWICE、MISAMOのMINAがフェンディのトータルルックで仁川国際空港に降臨

■フェンディ ジャパンブランドアンバサダーを務めるMINA

フェンディ ジャパンブランドアンバサダーを務める、TWICE、MISAMOのMINAが、ミラノで開催される、フェンディ 2025-26年秋冬 ウィメンズ・メンズコレクションに参加するため、仁川国際空港にフェンディ(FENDI)を纏って姿を見せた。

MINAは、大きなショールカラーが特徴のミディ丈コート、「FF」ロゴモチーフが施されたニットトップにセレリアステッチがあしらわれたスカート、ミトンを身に着け、足元には「フェンディ マッチ(FENDI Match)」スニーカーを合わせた、フェンディのトータルルックで登場。

さらに、フェンディ 2025年春夏 ウィメンズコレクションで発表されたタイムレスなイットバッグの新作「マンマ バゲット(Mamma Baguette)」に「フェンディ パイナップルチャーム」とハニーポット型のチャームを取り付け、彼女らしいエレガントでチャーミングなスタイルを披露した。

フェンディ 2025-26年秋冬 ウィメンズ・メンズコレクションは、2025年2月26日19時30分(イタリア現地時間)、FENDI MILAN SHOWROOMにて発表される。

リリース情報

202503.19 ON SALE

Blu-ray&DVD『TWICE 5TH WORLD TOUR ‘READY TO BE’ in JAPAN SPECIAL』

2025.05.14 ON SALE

ALBUM『#TWICE5』

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com