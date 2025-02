ロックバンド・PIERROTのボーカルとしても知られるKIRITOが24日、東京・TOKYO DOME CITY HALLにてライブ『KIRITO「THE CORRECTED TIMELINE」』を開催した。この日はKIRITOの誕生日当日でもあり、特別な一日を祝うため多くのオーディエンスが集結した。今回のライブは、これまでもステージをともにしてきたJOHN(ギター)、Chiyu(ベース/SLAPSLY)、Hiroki(ドラム/C-GATE)のほか、今回が初参加となるYu-taro(ギター/NOCTURNAL BLOODLUST)が加わり、新体制でのステージとなった。

ライブは「A NEW BIBLE」「CROSS OVER THE WORLD LINE」からスタート。ライブの幕開けと歌詞がリンクするこの2曲から始まったライブでは、「今のKIRITOソロの一番尖った形でいく」との宣言どおり、ヘヴィーなサウンドを武器に23曲が披露された。前ツアーは最新アルバム『CROSS』(2024年11月発売)の収録曲が中心に据えられていたが、今回のライブでは、過去の2作品『ALPHA』(2023年11月発売)、『NEOSPIRAL』(2022年11月発売)の収録曲のほか、“キリト“名義での既存曲を現在の“KIRITO”サウンドに再構築して披露。中盤にはバラードのセクションもあり、同セクションではKIRITO自身の人生や決意のメッセージが表現されていた。KIRITOは「多くは語りませんが、やりたいことはひとつです。生きているうちはいろいろな時間の境があって、後悔したり、“あのときああすればよかった”“こうすればよかった”と、いろいろな世界線が分かれていって、いろいろな未来が創られていくわけですけど、そういう分かれた世界線、時間軸をぶっ壊して、またひとつにしようと思っていますから。今後の行動を見てください。KIRITOは今まで誰もやったことのないようなことを、やってみせますから。その姿を一緒に楽しみながら、進んでいきましょう」と語り、「今日はありがとう! これからもよろしく! ずっと一緒にいようね!」と、シンプルなメッセージを送った。KIRITOは3月22日、23日に東京・日本橋三井ホールでライブ『KIRITO Acoustic live 25’「Phantom IX - End screen -」』を開催するほか、4月21日に神奈川・CLUB CITTA’にてsukekiyoとの初ツーマン『sukekiyo 「真琴、両眼血走る」-開放の儀-』を開催。さらに4月26日から6月21日には全12公演にわたるツアー『KIRITO Tour 2025「ZERO POINT FIELD」』の開催が決定している。PIERROTとしても5月17日、18日に神奈川・Kアリーナ横浜で2デイズの公演『LASTCIRCUS - FINALE -/- HELLO -』を開催する。【2月24日TOKYO DOME CITY HALL 『THE CORRECTED TIMELINE』セットリスト】1.A NEW BIBLE2.CROSS OVER THE WORLD LINE3.Golgotha4.THE ULTIMATE BEGINNING「ALPHA」5.BALANCE6.COMPLETE7.NEOSPIRAL8.雫9.hope10.Storyteller11.EXIT12.Awaking bud13.Clue14.Aim15.カンナビス16.KINGDOM OF THE NEW SEEDS17.THE SUCCESSOR「OMEGA」18.Discordアンコール1.テロメア2.ANTI-MATTER3.VENUS4.DEAR PLUS ALPHA5.瓦礫の花