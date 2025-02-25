　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


41563.06　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
40959.58　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
40630.36　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40383.95　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
40371.43　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
39965.73　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39783.28　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
39697.67　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39547.52　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
39199.60　　均衡表雲上限(日足)
39195.13　　13週移動平均線
39190.73　　均衡表転換線(週足)
39167.74　　均衡表基準線(日足)
39129.31　　25日移動平均線
39099.93　　均衡表雲下限(日足)
39046.56　　75日移動平均線
38883.67　　6日移動平均線
38856.63　　均衡表転換線(日足)
38764.97　　26週移動平均線
38711.10　　ボリンジャー:-1σ(25日)
38676.97　　200日移動平均線
38606.98　　ボリンジャー:-1σ(13週)
38292.89　　ボリンジャー:-2σ(25日)

38237.79　　★日経平均株価25日終値

38018.83　　ボリンジャー:-2σ(13週)
37913.92 　　新値三本足陰転値
37874.68　　ボリンジャー:-3σ(25日)
37832.28　　ボリンジャー:-1σ(26週)
37823.05　　均衡表基準線(週足)
37430.68　　ボリンジャー:-3σ(13週)
36899.59　　ボリンジャー:-2σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(週足)
36457.22　　均衡表雲下限(週足)
35966.89　　ボリンジャー:-3σ(26週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　17.24(前日33.86)
ST.Slow(9日)　　32.62(前日47.34)

ST.Fast(13週)　 34.09(前日42.47)
ST.Slow(13週)　 43.08(前日52.70)

［2025年2月25日］

株探ニュース