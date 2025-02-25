

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





41563.06 ボリンジャー:＋3σ(26週)

40959.58 ボリンジャー:＋3σ(13週)

40630.36 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40383.95 ボリンジャー:＋3σ(25日)

40371.43 ボリンジャー:＋2σ(13週)

39965.73 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39783.28 ボリンジャー:＋1σ(13週)

39697.67 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39547.52 ボリンジャー:＋1σ(25日)

39199.60 均衡表雲上限(日足)

39195.13 13週移動平均線

39190.73 均衡表転換線(週足)

39167.74 均衡表基準線(日足)

39129.31 25日移動平均線

39099.93 均衡表雲下限(日足)

39046.56 75日移動平均線

38883.67 6日移動平均線

38856.63 均衡表転換線(日足)

38764.97 26週移動平均線

38711.10 ボリンジャー:-1σ(25日)

38676.97 200日移動平均線

38606.98 ボリンジャー:-1σ(13週)

38292.89 ボリンジャー:-2σ(25日)



38237.79 ★日経平均株価25日終値



38018.83 ボリンジャー:-2σ(13週)

37913.92 新値三本足陰転値

37874.68 ボリンジャー:-3σ(25日)

37832.28 ボリンジャー:-1σ(26週)

37823.05 均衡表基準線(週足)

37430.68 ボリンジャー:-3σ(13週)

36899.59 ボリンジャー:-2σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(週足)

36457.22 均衡表雲下限(週足)

35966.89 ボリンジャー:-3σ(26週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 17.24(前日33.86)

ST.Slow(9日) 32.62(前日47.34)



ST.Fast(13週) 34.09(前日42.47)

ST.Slow(13週) 43.08(前日52.70)



［2025年2月25日］



株探ニュース

