¡Ö¥×¡¼¥Á¥ó¤³¤½ÆÈºÛ¼Ô¡×¡È¥È¥é¥ó¥×±þ±çÃÄ¡É¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤á¤°¤ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎË½¸À¤òÈãÈ½¡Ä¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬¡ÖÄûÀµ¤¹¤Ù¤10¤Î¿¿¼Â¡×¤ò·ÇºÜ
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢Ë½ÏÀ¤È¤â»×¤¨¤ëÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤¹¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ±ÂçÅýÎÎ¤ÎºÇÂç¤Î»Ù»ý¼Ô¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¿·Ê¹¤¬È¿´ú¤ò¤Ò¤ë¤¬¤¨¤·¤¿¡£
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤ÎÂç½°»æ¡Ö¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¡×ÅÅ»ÒÈÇ¤Ï21Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡§¤³¤ì¤¬ÆÈºÛ¼Ô¤Ç¤¹¡×¤È¤¤¤¦Âç¸«½Ð¤·¤È¥í¥·¥¢¤Î¥×¡¼¥Á¥óÂçÅýÎÎ¤Î¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤Æ°ìÌÌÁ´»æ¤Ë·Ç¤²¤¿¡£
ÊÆ¹ñ¤Î¥Þ¥¹¥³¥ß¤Ç¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Âç¸«½Ð¤·¤ò¡Ö¥¶¡¦¥¦¥Ã¥º¡ÊÌÚÀ½¡Ë¡×¤È¸Æ¤Ö¡£¿·Ê¹¤ÎÍÉ¤é¤ó´ü¡¢Âç¤¤¤Ê¸»ú¤Ï¶âÂ°À½¤Î³è»ú¤¬¤Ê¤¯ÆÃÀ½¤ÎÌÚÂ¤¤Î¤â¤Î¤ò»È¤Ã¤¿¤³¤È¤ËÍ³Íè¤¹¤ë¶È³¦ÍÑ¸ì¤À¤¬¡¢º£²ó¤Î¸«½Ð¤·¤âÌÚÀ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÌÜ¤òÃ¥¤¦¤Î¤Ë½½Ê¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¡£
¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¡ÖÄûÀµ¤¹¤Ù¤10¤Î¿¿¼Â¡×
µ»ö¤ÏÆ±»æ¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Î¥À¥°¥é¥¹¡¦¥Þ¥ê¡¼»á¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç¤ÎÎ®·ì¤ò½ª¤ï¤é¤»¤è¤¦¤È¤¹¤ë¤Î¤ÏÁ´¤¯Àµ¤·¤¤¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¾¯¤Ê¤¯¤È¤â10¤ÎÄûÀµ¤¹¤Ù¤¿¿¼Â¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¿¤È¤¹¤ë¡£
¤½¤Î10¤Î¿¿¼Â¤È¤Ï¼¡¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÀïÁè¤ò»Ï¤á¤¿¤Î¤Ï¥×¡¼¥Á¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£ÂçÅýÎÎ¤Ï¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤¬»Ï¤á¤¿¤È¸À¤Ã¤¿¤¬°ã¤¦¡£
¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ï¼ç¸¢¹ñ²È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥í¥·¥¢¤ÏÎÎÅÚÀ¬Éþ¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
£¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤ËÊ»¹ç¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦ÆÈÎ©¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿Í¤ÏÌ±Â²Åª¤Ë¤â¥í¥·¥¢¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥¥×¡¼¥Á¥ó¤³¤½ÆÈºÛ¼Ô¤À¡£1999Ç¯¤Ë¸¢ÎÏ¤ò¾¸°®¤·¤Æ°ÊÍè¥Þ¥¹¥³¥ß¤òìúí¸¤·¡¢¼«Í³¤ÊÁªµó¤ò½ª¤ï¤é¤»¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°¤òÍÞ°µ¤·¡¢À¯¼£¥é¥¤¥Ð¥ë¤ò»¦³²¤·¤Æ¤¤¿¡£
¦¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ÏÆÈºÛ¼Ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£2019Ç¯¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÇÁª¤Ð¤ì¡¢57¡ó¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬¤¢¤ë¡£
§¥í¥·¥¢¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÍ§¹¥¹ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£³ËÉðÁõ¤ò¤·¤¿Å¨ÂÐ¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£
¨¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÏÊÆ¹ñ¤ÎÍ§¹¥¹ñ¤Ç¤¢¤ë¡£Èà¤é¤Ï¼«Í³¼çµÁ¹ñ²È¤Î¤¿¤á¤Ë¤âÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
©¥×¡¼¥Á¥ó¤Ï¿®ÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ªÊÆ¹ñ¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»Ù±ç¤ÏÌµÂÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤³¤ÎÀï¤¤¤ÏÆÈºÛ¹ñ²È¤ÎÀïÎÏ¤ò¸ºÂà¤µ¤»¡¢Ãæ¹ñ¤äËÌÄ«Á¯¤Ø¤Î·Ù¹ð¤Ë¤â¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤·¤Æµ»ö¤Ï¤³¤¦Äù¤á¤¯¤¯¤ë¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ï¤³¤ÎÀïÁè¤ò½ª·ë¤µ¤»¡¢»¦¤ê¤¯¤Ë½ª»ßÉä¤òÂÇ¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¥Î¡¼¥Ù¥ëÊ¿ÏÂ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢¤â¤·¤½¤ÎÊ¿ÏÂ¤¬Í»ÏÂºö¤Ë²á¤®¤º¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ê¿¿¼Â¤òÈÝÄê¤·¤Ê¤¬¤é°¤Ë¤Ò¤¶¤Þ¤º¤¯¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢Èà¤Ï¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¡ÊÃæÎ¬¡Ë¶¯¸Ç¤ÊÊ¿ÏÂ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¶ì¤·¤à¤Î¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»ä¤¿¤ÁÁ´°÷¤À¡£¤³¤ì¤¬µæ¶Ë¤Î¿¿¼Â¤Ç¤¢¤ë¡×
¡È¥È¥é¥ó¥×±þ±çÃÄ¡É¥á¥Ç¥£¥¢¤ËÊÑ²½
¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È»æ¤ÎÈ¯¹ÔÉô¿ô¤Ï¡¢2024Ç¯¤Î½µ´ÖÆüÊ¿¶Ñ¤Ç51Ëü8000Éô¡ÊStatista.comÄ´¤Ù¡Ë¤Ë¾å¤ë¡£¥¿¥Ö¥í¥¤¥ÉÈÇ¤ÎÂç½°»æ¤Ç¶½Ì£ËÜ°Ì¤Îµ»ö¤¬Çä¤êÊª¤À¤¬¡¢ÂÅ¶¨¤·¤Ê¤¤²ÌÃÇ¤ÊÏÀÉ¾¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ë¡£1976Ç¯¤Ë¿·Ê¹²¦¤È¾Î¤µ¤ì¤ë¥ë¥Ñ¡¼¥É¡¦¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯»á¤¬¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢ÊÝ¼é¿§¤¬¶¯¤Þ¤ê¶¦ÏÂÅÞ¤ò»Ù»ý¤·¡¢ÆÃ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂçÅýÎÎÁªµó¤ÏÀÑ¶ËÅª¤Ë»Ù±ç¤·¤Æº£²ó¤Î¥«¥à¥Ð¥Ã¥¯¤Ë¤âÂç¤¤¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×±þ±çÃÄ¡É¤ÎµÞÊÑ¤Ë¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢³¦¤â¶Ã¤¤¤¿¡£
¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤¬Âç¹¥¤¤Ê¿·Ê¹¤¬Èà¤Î¥×¡¼¥Á¥ó´Ñ¤Ë²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¡§¡ÈÈà¤³¤½¤¬ÆÈºÛ¼Ô¤À¡É¤È¡×
¡Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¥µ¥¤¥È¡Ö¥Ç¥¤¥ê¡¼¥Ó¡¼¥¹¥È¡×22Æü¡Ë
¡¡¡ÖNY¥Ý¥¹¥È»æ¤¬¥È¥é¥ó¥×¤Î¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ø¤Î»ÑÀª¤ò¡Ø¤³¤ì¤¬ÆÈºÛ¼Ô¤À¡Ù¤Î°ìÌÌµ»ö¤ÇÓÞ¾Ð¡×
¡Ê¥Þ¥¹¥³¥ß´Ø·¸¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡Ö¥á¥Ç¥£¥¨¥¤¥È¡×21Æü¡Ë
¼Â¤Ï¡¢¤³¤ÎÊÑ²½¤Ë¤ÏÍ½Ãû¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£Æ±¤¸¥Þ¡¼¥É¥Ã¥¯»á»±²¼¤ÎÍÎÏ¤Ê·ÐºÑ»æ¡Ö¥¦¥©¡¼¥ë¥¹¥È¥ê¡¼¥È¡¦¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ë¡×¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÊÝ¼éÇÉ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»Ù»ý¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥«¥Ê¥À¤È¥á¥¥·¥³¤Ë25%¤ÎÍ¢Æþ´ØÀÇ¤ò²Ý¤¹¤ÈÈ¯É½¤·¤¿»þ¤Ï¡¢¤½¤Î¼ÒÀâ¤Ç¡ÖºÇ¤âÇÏ¼¯¤²¤¿ËÇ°×ÀïÁè¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢ºÇ¶á¤â¥¤¥ó¥Õ¥ì²ÃÂ®¤ÎÍ½Ãû¤ò¼õ¤±¤Æ12Æü¤Ë¡Ö¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤Ï¥Þ¥Í¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦ÈéÆù¤ò¹þ¤á¤¿¼ÒÀâ¤ò·ÇºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÊüÁ÷³¦¤Î¡È¥È¥é¥ó¥×±þ±çÃÄ¡É¤È¤â¸À¤ï¤ì¤ëFOX¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¥ã¥¹¥¿¡¼¤Î¥Þ¡¼¥¯¡¦¥ì¥Ó¥ó»á¤Ï19Æü¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤ò¡ÖÁªµó¤ò¤·¤Ê¤¤ÆÈºÛ¼Ô¡×¤È¸Æ¤ó¤À¤³¤È¤ò¸·¤·¤¯ÈãÈ½¤·¡¢¡Ö¤½¤ì¤Ê¤é¸øÀµ¤Ç¼«Í³¤ÊÁªµó¤ò¤·¤Ê¤¤¥×¡¼¥Á¥ó¤òÀÕ¤á¤ë¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥×¡¼¥Á¥ó¤Î¸ª¤ò»ý¤Ä¤Î¤ÏÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤Î¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¤Î¥È¥é¥ó¥×ÇÉ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ËÈãÈ½Åª¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¤Þ¤ÀÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÂçÅýÎÎ¤Î¹¥¤¾¡¼ê¤ÊÈ¯¸À¤ò¤¿¤ÀÄÉ½¾¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤«¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡Ú¼¹É®¡§¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡ÌÚÂ¼ÂÀÏº¡Û
¡ÚÉ½»æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤µ¤¤¤È¤¦¤Ò¤µ¤·¡Û¡¡