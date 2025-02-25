Àî±ÉÍûÆà¡¢30ºÐ¤Ë¤Ê¤ê·î1¤ÇÈéÉæ²Ê¤Ë¡¡¿©À¸³è¤â²þÁ±¡Ö1Æü¤ª²Û»Ò¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÀî±ÉÍûÆà¡Ê30¡Ë¤¬25Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØHOT PEPPER Beauty AWARD 2025¡Ù¼ø¾Þ¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£30Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Àî±É¤¬¡¢Èþ¤·¤µ¤òÊÝ¤Ä¤¿¤á¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×¡¹¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡ª¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Àî±ÉÍûÆà
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Èþ°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Àî±É¤Ï¡Ö»ä¤â30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸µ¡¹ÈþÍÆ±¡¤ËÁ´Á³¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï·î1¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÈéÉæ²Ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È·î1¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¡Ö20ÂåÁ°È¾¤È¤«10Âå¤Î»þ¤Ã¤ÆÂÎ·¿¤â¤¹¤°Ìá¤Ã¤¿¤ê¡¢È©¹Ó¤ì¤â¤¹¤°¼£¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¿¤Î¤¬¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼£¤ê¤¬ÃÙ¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¡¹¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ã¤ó¤ÈËè·î¥±¥¢¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ëµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¤¡¢Â¿Ë»¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÈ©¹Ó¤ì¤·¤ä¤¹¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤½¤¦¤Ç¡Ö¤Á¤ã¤ó¤ÈÈéÉæ²Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤óÄÌ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤Î¥±¥¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡¿©À¸³è¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢1Æü¤ª²Û»Ò¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ª²Û»Ò¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢À©¸Â¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÇúÈ¯¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤ÇÄø¤è¤¯¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡¦¥ê¥é¥¯¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥µ¥í¥ó¤Î¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢°ìÈÌÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤·¤¿2025Ç¯½Õ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ¯É½¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤òÉ½¾´¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¥µ¥í¥óÉôÌç¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ïº£Ç¯¤Ç14²óÌÜ¡Ê¸½ºß¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç¡×¤Î·Á¤Ç¤Ï9²óÌÜ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê43¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ×¡¹¤ÎÁ°ÅÄÆØ»Ò¡ª¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¤Î¥Õ¥é¥¤¥ó¥°¥²¥Ã¥È¤ò¸«¼é¤Ã¤¿Àî±ÉÍûÆà
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÆâÍÆ¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢Èþ°Õ¼±¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿Àî±É¤Ï¡Ö»ä¤â30ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Á¤ã¤ó¤Èµ¤¤òÉÕ¤±¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¸µ¡¹ÈþÍÆ±¡¤ËÁ´Á³¹Ô¤«¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï·î1¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤·¡¢ÈéÉæ²Ê¤â¤Á¤ã¤ó¤È·î1¤Ç¹Ô¤¯¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¿©À¸³è¤âµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¡Ö¤ª²Û»Ò¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢1Æü¤ª²Û»Ò¤·¤«¿©¤Ù¤Ê¤¤Æü¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¸¥à¤ËÄÌ¤¤½Ð¤·¤Æ¤«¤é¤ª²Û»Ò¤ò¤Ê¤ë¤Ù¤¯¿©¤Ù¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡£¤Ç¤â¡¢À©¸Â¤·¤¹¤®¤ë¤ÈÇúÈ¯¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¤ÇÄø¤è¤¯¿©¤Ù¤¿¤ê¤È¤«¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤òµ¤¤òÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¡¦¥ê¥é¥¯¡õ¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¥µ¥í¥ó¤Î¸¡º÷¡¦Í½Ìó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡Ø¥Û¥Ã¥È¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Ó¥å¡¼¥Æ¥£¡¼¡Ù¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÆ±¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢°ìÈÌÅêÉ¼¤Ç·èÄê¤·¤¿2025Ç¯½Õ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ëÈ¯É½¤È¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤éÂ¿¤¯ÍøÍÑ¤µ¤ì¤¿¥Ø¥¢¥µ¥í¥ó¤òÉ½¾´¡£¡Ö¥Ù¥¹¥È¥µ¥í¥óÉôÌç¡×¤Ïº£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¡¢¥Ø¥¢¥¹¥¿¥¤¥ë¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤Ïº£Ç¯¤Ç14²óÌÜ¡Ê¸½ºß¤Î¡Ö¥Ù¥¹¥È¥¹¥¿¥¤¥ëÉôÌç¡×¤Î·Á¤Ç¤Ï9²óÌÜ¡Ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥¥ó¥¿¥í¡¼¡£¡Ê43¡Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£