明日の主なマーケットイベント

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○経済統計・イベントなど

００：００　米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００　米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
０１：４５　米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
０９：３０　豪・消費者物価指数
１４：００　日・景気動向指数（改定値）
１６：００　独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：４５　仏・消費者信頼感指数
２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（２７日まで）
※インド市場が休場

○決算発表・新規上場など

決算発表：プラネット<2391>
※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか

出所：MINKABU PRESS