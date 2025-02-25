明日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
０１：４５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
０９：３０ 豪・消費者物価指数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：４５ 仏・消費者信頼感指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（２７日まで）
※インド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：プラネット<2391>
※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか
出所：MINKABU PRESS
００：００ 米・リッチモンド連銀製造業指数
００：００ 米・消費者信頼感指数（コンファレンスボード）
０１：４５ 米・バーＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演
０９：３０ 豪・消費者物価指数
１４：００ 日・景気動向指数（改定値）
１６：００ 独・ＧＦＫ消費者信頼感調査
１６：４５ 仏・消費者信頼感指数
２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数
※Ｇ２０（２０カ国・地域）財務相・中央銀行総裁会議（２７日まで）
※インド市場が休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：プラネット<2391>
※海外企業決算発表：エヌビディア，セールスフォースほか
出所：MINKABU PRESS