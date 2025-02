6人組ボーイグループ・BOYNEXTDOORが22日から24日まで、神奈川・パシフィコ横浜国立大ホールで日本公演『BOYNEXTDOOR TOUR ‘KNOCK ON Vol.1’ IN JAPAN』を開催した。ここでは23日の公演の模様をレポートしたい。今回のツアーは2024年12月に韓国・仁川からスタートしたBOYNEXTDOORの初のコンサートツアー。日本では神奈川公演までに東京、愛知、大阪、宮城、福岡の5都市で開催され、全公演のチケットが即完売となった。大阪と神奈川では昼公演と夜公演も設けられるなど、その人気の高さがうかがえた。

神奈川公演はデビュー曲「Earth, Wind & Fire」の日本語バージョンで幕開け。前半はBOYNEXTDOORらしいフレッシュな楽曲を中心としたパフォーマンスが展開され、メンバーひとりひとりの個性あふれる歌唱&ダンスで盛り上げていく。ラッパー・ZICOが同グループのプロデューサーを務めているだけあって、随所で見られるストリート感のある振る舞いにも視線を奪われ、爽やかさとストリート感をあわせもつBOYNEXTDOORの魅力が存分に感じられる。その後もグループのマスコットキャラクター・BBNEXDOと一緒に「ABCDLOVE」でファンを楽しませ、疾走感あふれる楽曲「Fadeaway」で盛り上がりはピークを迎えて後半に突入。オトナの雰囲気あふれるR&Bナンバー「Crying」をスタンドマイクで披露してクールな表情もたっぷりとみせつけると、そのままの雰囲気で「But Sometimes」を日本語バージョンで披露し、こちらでもクール&セクシーな魅力をみせつけた。ほかにも「今日だけ I LOVE YOU」「One and Only」など日本語バージョンの楽曲も披露され、MCも日本語で行われるなど(開催地となった「横浜」で四行詩を披露する場面も)、日本のファンへの思いが詰まった公演となった。特にリーダーのJAEHYUNは笑いをとれるほど日本語が上手で、最年少メンバーWOONHAKとの軽快なトークで盛り上げた。後半はダンスのソロタイムなども織り交ぜながら17曲を披露して本編は終了。この日の夜公演はダブルアンコールとなり、アンコールではファンに向けた楽曲「400 Years」を含む4曲が披露された。メンバーは「400 Years」にかけて「これから400年、ずっと一緒に歌ってもらいたい」「もっとかっこいい歌手になるので、期待してください」とファンにメッセージを送り「ご飯ちゃんと食べてくださいね!」「すぐにまた会いましょう!」とユーモアを交えながら今後の活躍を誓い、ステージをあとにした。【2月22日〜24日 パシフィコ横浜 国立大ホール公演 セットリスト】1.Earth, Wind & Fire(Japanese Ver.)2.Dangerous3.But I Like You4.l i f e i s c o o l5.OUR6.Call Me7.208.今日だけ I LOVE YOU(Japanese Ver.)9. ABCDLOVE10.Amnesia11.GOOD DAY12.Fadeaway13.Crying14.But Sometimes(Japanese Ver.)15.Gonna Be A Rock16.One and Only(Japanese Ver.)17-1.SKIT17-2.Nice Guyアンコール1.Serenade2.400 Years3.So let's go see the starsダブルアンコール(23日夜公演のみ)4.IF I SAY, I LOVE YOU