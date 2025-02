シャオミ(Xiaomi)のレイ・ジュン(Lei Jun)CEOは、「Xiaomi 15 Ultra」の外観を公開した。「Xiaomi 15 Ultra」は、2月27日に中国向けの発表、3月2日にグローバル向けの発表が予定されている。

シャオミのレイ・ジュン(Lei Jun)CEOによるXへの投稿より

同氏のXへの投稿では、「Xiaomi 15 Ultra」の外観や、「Xiaomi 15 Ultra」で撮影された画像および動画が公開されている。

同社Webサイトでは、「Xiaomi 15」シリーズに独ライカカメラのズミルックス光学レンズや1インチのイメージセンサーが搭載されることが明らかにされている。また、OSには「Xiaomi HyperOS 2」を採用し、AI関連技術「Xiaomi HyperAI」を取り入れるとする。

The classic camera-inspired design is quite eye-catching, but for those who prefer something sleek and understated, #Xiaomi15Ultra also comes in black and white. Which one will you choose? pic.twitter.com/KPxdZZ3WUs