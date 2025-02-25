【ユーロ圏】

ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第4四半期）16:00

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前期比)

予想 -0.2% 前回 -0.2%（前年比)

予想 -0.4% 前回 -0.4%（季調前前年比)



【香港】

貿易収支（1月）17:30

予想 N/A 前回 -345.0億香港ドル



【ハンガリー】

ハンガリー中銀政策金利（2月）22:00

予想 6.5% 前回 6.5%



【米国】

住宅価格指数（12月）23:00

予想 N/A 前回 0.3%（前月比)

住宅価格指数（2024年 第4四半期）

予想 N/A 前回 0.7%（前期比)



S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00

予想 N/A 前回 4.33%（前年比)



コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）26日0:00

予想 103.5 前回 104.1



リッチモンド連銀製造業指数（2月）26日0:00

予想 N/A 前回 -4.0



※予定は変更されることがあります。

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