これからの予定【経済指標】
【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第4四半期）16:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前期比)
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前年比)
予想 -0.4% 前回 -0.4%（季調前前年比)
【香港】
貿易収支（1月）17:30
予想 N/A 前回 -345.0億香港ドル
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（2月）22:00
予想 6.5% 前回 6.5%
【米国】
住宅価格指数（12月）23:00
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
住宅価格指数（2024年 第4四半期）
予想 N/A 前回 0.7%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00
予想 N/A 前回 4.33%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）26日0:00
予想 103.5 前回 104.1
リッチモンド連銀製造業指数（2月）26日0:00
予想 N/A 前回 -4.0
※予定は変更されることがあります。
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第4四半期）16:00
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前期比)
予想 -0.2% 前回 -0.2%（前年比)
予想 -0.4% 前回 -0.4%（季調前前年比)
【香港】
貿易収支（1月）17:30
予想 N/A 前回 -345.0億香港ドル
【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（2月）22:00
予想 6.5% 前回 6.5%
【米国】
住宅価格指数（12月）23:00
予想 N/A 前回 0.3%（前月比)
住宅価格指数（2024年 第4四半期）
予想 N/A 前回 0.7%（前期比)
S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00
予想 N/A 前回 4.33%（前年比)
コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）26日0:00
予想 103.5 前回 104.1
リッチモンド連銀製造業指数（2月）26日0:00
予想 N/A 前回 -4.0
※予定は変更されることがあります。