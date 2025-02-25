【ユーロ圏】
ドイツ実質ＧＤＰ（確報値）（2024年 第4四半期）16:00　
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前期比)　
予想　-0.2%　前回　-0.2%（前年比)
予想　-0.4%　前回　-0.4%（季調前前年比)

【香港】
貿易収支（1月）17:30
予想　N/A　前回　-345.0億香港ドル

【ハンガリー】
ハンガリー中銀政策金利（2月）22:00
予想　6.5%　前回　6.5%

【米国】
住宅価格指数（12月）23:00　
予想　N/A　前回　0.3%（前月比)
住宅価格指数（2024年 第4四半期）
予想　N/A　前回　0.7%（前期比)

S＆Pケースシラー住宅価格（20都市）（12月）23:00
予想　N/A　前回　4.33%（前年比)

コンファレンスボード消費者信頼感指数（2月）26日0:00
予想　103.5　前回　104.1

リッチモンド連銀製造業指数（2月）26日0:00
予想　N/A　前回　-4.0

※予定は変更されることがあります。