これからの予定【発言・イベント】
18:20 ローガン・ダラス連銀総裁、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演（質疑応答あり）
19:00 ECBユーロ圏交渉賃金指標
ナーゲル独連銀総裁、独連銀年次報告書公表
20:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、議会出席
22:00 シュナーベルECB理事、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演
23:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」閉会挨拶
26日
1:45 バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
3:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）
米5年債入札（700億ドル）
※予定は変更されることがあります。
19:00 ECBユーロ圏交渉賃金指標
ナーゲル独連銀総裁、独連銀年次報告書公表
20:00 センテノ・ポルトガル中銀総裁、議会出席
22:00 シュナーベルECB理事、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」講演
23:00 ピル英中銀チーフエコノミスト、英中銀主催「中央銀行のバランスシートの未来」閉会挨拶
26日
1:45 バーFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
3:00 バーキン・リッチモンド連銀総裁、イベント「インフレ：過去と現在」講演（質疑応答あり）
米5年債入札（700億ドル）
※予定は変更されることがあります。