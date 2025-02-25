＜個人投資家の予想＞ 02月25日 15時
■ 買い予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ 東証グロース
(260A) オルツ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5161) 西川ゴム 東証スタンダード
(4812) 電通総研 東証プライム
(4914) 高砂香 東証プライム
(9433) ＫＤＤＩ 東証プライム
(1814) 大末建 東証プライム
出所：MINKABU PRESS
(銘柄コード) 銘柄 市場
(296A) 令和ＡＨ 東証グロース
(260A) オルツ 東証グロース
(6696) トラースＯＰ 東証グロース
(9223) ＡＳＮＯＶＡ 東証グロース
(2459) アウン 東証スタンダード
■ 売り予想数上昇（最新48時間）
(銘柄コード) 銘柄 市場
(5161) 西川ゴム 東証スタンダード
(4812) 電通総研 東証プライム
(4914) 高砂香 東証プライム
(9433) ＫＤＤＩ 東証プライム
(1814) 大末建 東証プライム
出所：MINKABU PRESS