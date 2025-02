「ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多」のかわいいコラボルームの2025年4月〜7月までの予約受付がスタート!

オリジナルデザインの「ポムポムプリン」のぬいぐるみや今治タオルなどに加えて、2025年は新たに「ポムポムプリン」のオリジナルカードもお持ち帰りグッズに仲間入りします☆

ホテルニューオータニ博多 サンリオ「ポムポムプリン」コラボレーションルーム

料金:エグゼクティブツインルーム(26.5平方メートル)

・1室1名:35,000円〜

・1室2名:50,000円〜

※料金には、1室1〜2名利用時の1泊室料、朝食、サービス料、消費税、宿泊税が含まれます

※土曜日・休前日は、1名あたり4,000円の追加料金が加算されます

※1日2室限定

宿泊期間:2025年4月〜7月

予約受付:2025年3月1日(土)10:00〜

※インターネット予約限定

予約URL:https://www.kys-newotani.co.jp/hakata/special/pompompurin/

2024年3月よりオープンした「ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多」

現在も人気は衰えず、宿泊した方からも好評を博しています☆

ゴールデンレトリバーの男のコのキャラクター「ポムポムプリン」は、こげ茶色のベレー帽がトレードマーク。

今回、そんな「ポムポムプリン」のかわいらしさを余すことなく堪能できる、「ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多」のコラボルームの2025年4月〜7月までの予約受付がスタート!

今まで予定が合わず諦めていた方、ゴールデンウィークや早めの夏休みに思い出に残る旅行がしたい方、お子さんや友だちの誕生日など、「ポムポムプリン」たちとホテルのお部屋で夢のようななひとときを過ごすことができます。

ホテルマンになりきった、「ポムポムプリン」の描き下ろしイラストにも注目です。

2種類の客室デザイン

客室は2種類のデザインから選べます。

「ポムポムプリンがいっぱいルーム」は、「ポムポムプリン」とお友だちがいっぱいのキュートな部屋!

みんな仲良しな様子に癒やされます。

「かわいいを発明!ラボルーム」は、まるで研究室のような楽しいイラストが部屋いっぱいに広がります!

天井や窓にも「ポムポムプリン」たちがいて、ずっと眺めて居たくなるお部屋です。

客室デザインはどちらもかわいくて、選べないという声も☆

それぞれの客室のお気に入りのスポットで、思う存分「ポムポムプリン」との記念撮影を楽しむことができます。

限定オリジナルお持ち帰りグッズ

このプランのためだけに描き下ろされたオリジナルデザインのお持ち帰りグッズ。

自宅に帰った後も「ポムポムプリン」との癒やしの時間が過ごせます。

ぬいぐるみ

サイズ:H16×W12.4×D12cm

ぬいぐるみ足裏に「HAKATA」の刺繍があしらわれた、福岡のお土産にもぴったりなぬいぐるみ。

ベレー帽とシックな色合いの蝶ネクタイのコーディネートもおしゃれです。

お部屋でも沢山ぬいぐるみと記念撮影が楽しめます。

アクリルチャーム

サイズ:W4×H4.7cm

チャームはぬいぐるみから取り外して、手持ちのバッグやポーチなどに付け替えて使えます。

制服姿の「ポムポムプリン」がかわいいデザインです。

今治タオル

サイズ:33×80cm

「ポムポムプリン」のワインポイントが刺繍された、やわらかい肌触りの今治タオル。

ホテルマンになった「ポムポムプリン」がおしゃれです!

博多織ポーチ

サイズ:15x20cm

伝統的工芸品である博多織の献上柄を織り上げた限定ポーチ。

博多織ならではの、光沢と織りの立体感です。

※お持ち帰りグッズは宿泊人数分用意されています

※オリジナルグッズの一般販売およびホテルでの販売は行っていません

ホテルからのプレゼント

2025年は新たにポムポムプリンのオリジナルカードをプレゼント!

カードの中は、開いてからのお楽しみです。

ゴールデンウィークなどに利用したい、「ポムポムプリン」のかわいい客室の宿泊プラン!

「ポムポムプリン × ホテルニューオータニ博多」のコラボルームは、2025年4月〜7月までの予約受付が、2025年3月1日(土)10:00よりスタートします。

© 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L655920

