3月29日オープン！銀座ハリッチ横浜院

美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、2025年3月29日(土)に横浜院をグランドオープンします。

銀座ハリッチ横浜院

所在地 : 〒220-0005 横浜市西区南幸二丁目17-7 ヴェルディ横浜4F

電話番号 : 03-5801-5809

(総合コールセンター/受付時間 9:00〜21:00)

メールアドレス: info@haricchi.jp

営業時間 : 10:30〜21:00

アクセス : 横浜駅より 徒歩7分

オープン日 : 2025年3月29日(土)

■銀座ハリッチ 横浜院 オープンキャンペーン

銀座ハリッチ 横浜院では、オープンを記念して「癒しのマシュマロ施術特典」を無料で追加します。

癒しと深いリラックスをもたらしながら、ふわりとしたお肌へ整える特別な施術です。

美しく健康な肌・心・身体へ導く、美容鍼灸の魅力を存分に体感出来ます。

■美容鍼灸院『銀座ハリッチ』について

『銀座ハリッチ』は、全国12店舗、年間7万人のお客様が訪れる美容鍼灸院です。

東洋医学と西洋医学の知識を融合させた独自のメソッドにより、経験豊かな国家資格を有する鍼灸師が、ひとりひとりのお客様に合わせた施術を行います。

鍼灸、スキンケア、インナーケアを組み合わせたトータルケアを提供し、肌、心、体の調和を図ることで、内面から輝く健やかな美しさを引き出します。

施術には髪の毛ほどの極細鍼を使用し、痛みを最小限に抑えた心地よい体験を提供。

さらに、独自のツボ刺激や微弱電流(パルス)を活用したアプローチにより、美しさを最大限に引き出します。

