友成空、楽曲「ACTOR」が『魁 三国志大戦』公式テーマソングに
友成空が2024年11月27日にリリースしたデジタルシングル「ACTOR」が、軍勢カードバトルゲーム『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』（以降、『魁 三国志大戦』 ）の公式テーマソングに決定した。
『魁 三国志大戦』 は、株式会社セガより『三国志大戦』のライセンス許諾を受け、double jump.tokyoが開発する軍勢カードバトルゲームで、アーケード版『三国志大戦』に登場した武将はもちろん、『魁 三国志大戦』のために描きおこされた新しい武将たちも登場する。
公式テーマソングに決定した「ACTOR」は、夢と現実、悲劇と喜劇など相反するものをどちらも持っている人間の面白さを描いたナンバーであり、『魁 三国志大戦』を盛り上げる。
本日公開された『魁 三国志大戦』のプロデューサー 西山泰弘氏が本作に対する想いを語るインタビュー動画のBGMでも起用されており、インタビュー動画は第1弾「絆をつくりたい！」篇と第2弾「最適解を見つけた！」篇の2本公開されている。
「ACTOR」
『魁 三国志大戦』公式テーマソング
Streaming ＆ Download：https://tomonarisora.lnk.to/actor
Music Video：https://youtu.be/lXYson4KLm4
Lyric Video：https://youtu.be/-JfqwybRA0g
『魁 三国志大戦 -Battle of Three Kingdoms-』
ジャンル 軍勢カードバトルゲーム
開発会社 double jump.tokyo
プラットフォーム PC、Android、iOS
対応言語 日本語・英語・中国語（繁体）
配信日 2025年3月25日（予定）
公式サイト https://lp.kai-sangokushi-taisen.games/
公式X https://twitter.com/b3k_jp
公式Discord https://discord.gg/pAbVaKEd89
関連リンク
◆友成空 オフィシャルTikTok
◆友成空 オフィシャルYouTubeチャンネル
◆友成空 オフィシャルX
◆友成空 オフィシャルInstagram