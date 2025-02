夜の本気ダンスが、現体制4人での最後のライブとなる<ENISHING GOES>ツアーファイナルを2月21日に東京・Zepp Shinjukuで開催した。ツアーを前に、それぞれの進む道を話しあった結果としてバンドからマイケル、西田一紀が今ツアーをもって脱退すること、2025年3月以降はサポートメンバーを迎えて活動していくことが発表され、ツアーは全箇所ソールドアウトとなっていた。

セットリスト



<夜の本気ダンス 「ENISHING GOES」TOUR>2月21日(金) 東京 Zepp Shinjuku1.Crazy Dancer2. Movin'3. Love connection4. Fuckin' so tired5. Circle Circle Circle6. Without you7. Navyblue Girl8. DYWD?9. Take It Back10. Weekender11. TAKE MY HAND12. Dance in the rain13. dada!14. By My Side15. B!tch16. Good Luck17. GIVE&TAKE18. WHERE?EN1. for young2. Japanese Style3. FunFunFun4. 戦争