舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』にて、ホグワーツ魔法魔術学校 4つの寮の祭典「ハウスプライド2025」を開催!

各月の対象の寮にちなんだ様々なイベントや、「アルバス・ポッター」役・「スコーピウス・マルフォイ」役のキャストたちによるお見送りなどが実施されます☆

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』ハウスプライド2025

各寮の対象月:

・ハッフルパフ:2025年3月8日(土)〜3月30日(日)

・レイブンクロー:2025年4月1日(火)〜4月30日(水) ※4月5日〜18日はメンテナンスのため休演となります

・グリフィンドール:2025年5月1日(木)〜5月31日(土)

・スリザリン:2025年6月1日(日)〜6月26日(木)

2022年に開幕した東京公演が総観客数110万人を突破、日々観客を魅了し続けている舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』

2025年7月にはいよいよロングラン4年目に突入する本作において、「ハウスプライド2025」の開催が決定しました!

ハウスプライドとは、「ハリー・ポッター」シリーズに登場するホグワーツ魔法魔術学校にある4つの寮「グリフィンドール」「ハッフルパフ」「レイブンクロー」「スリザリン」をお祝いする、期間限定のイベント。

ロンドン、ニューヨーク、ドイツなど世界各地で開催されており、日本では2025年3月から6月の期間で実施されます。

2025年は4か月通して開催し、各月の対象の寮にちなんだ様々なイベントが楽しめます☆

2024年12月に実施され大好評を博したお見送り会は、今回は「アルバス・ポッター」役・「スコーピウス・マルフォイ」役のキャストに加え、シークレットゲストが登場予定!

お見送り会と同日に開催するコスチューム推奨デーは、「ハリー・ポッター」に関するコスチュームを着用して来場すると、スタッフの方がチェキで撮影してくれます。

トリビアクイズデーは、寮に関するクイズの回答を、キャストと一緒に来場者も考える参加型イベントです。

4寮対抗のパネル完成レースは、パネルに貼られたオリジナルカードを来場者が剥がし、どの寮が最も早くカードをはがし終え、隠れた写真を完成させられるかを競う企画です。

はがしたカードは観劇の記念に持ち帰りできます☆

公演だけではなく、開演前や休憩中、終演後も劇場全体で「ハリー・ポッター」の世界を体験できるイベントです。

※本イベントの内容やキャストは予告なく変更になる可能性があります

4寮対抗!パネル完成レース

開催日程:

・3月実施期間:2025年3月19日(水)〜3月30日(日)

・4月実施期間:2025年4月19日(土)〜4月30日(水)

・5月実施期間:2025年5月23日(金)〜5月31日(土)

・6月実施期間:2025年6月18日(水)〜6月26日(木)

約3000枚のカードが貼り付けられた大型パネルが劇場ロビーに登場!

来場者全員が参加できる、寮対抗のレース企画です。

パネルに貼られたカードを剥がしていき、どの寮が最も早くパネルを完成できるかを競います。

剥がしていただいたカードはお持ち帰り可能!

カードの表面には各寮のフラッグ、裏面には特別デザインが施されています。

ハウスプライドに参加の記念にもなります☆

※カードを剥がすのは、来場1回につき、ひとり1枚まで

大好評企画・終演後のお見送り会&コスチューム推奨デー

2025年3月のお見送り会&コスチューム推奨デー対象日:

・2025年3月8日(土):アルバス役・スコーピウス役・シークレットゲスト

・2025年3月16日(日):アルバス役・スコーピウス役・シークレットゲスト

・2025年3月22日(土):アルバス役・スコーピウス役・シークレットゲスト

・2025年3月29日(土):アルバス役・スコーピウス役・シークレットゲスト

※2025年4月以降の対象日は後日発表

※該当公演回のチケットを持参した来場者全員が参加可能です

2025年年12月に実施し好評を博したお見送り会の実施が決定!

また、今回のお見送り会はバージョンアップし、さらにコスチューム推奨デーも同日開催となっています。

お見送り会は、各月の対象日の終演後に、「アルバス・ポッター」役・「スコーピウス・マルフォイ」役が来場者をお見送りしてくれます。

さらに、毎回、シークレットゲストも登壇!

コスチューム推奨デーは、対象日限定で、該当の寮に関するアイテムを着用していると、チェキでの撮影サービスを実施してくれます。

※撮影できる人数には限りがあります

※チェキはイメージです(写真は昨年の様子です)

トリビアクイズ大会

3月実施日程:3月30日(日)終演後

3月の登壇キャスト:平方元基・酒井美紀・姜暢雄・榊原郁恵

寮に関するトリビアクイズ大会を、終演後に開催。

キャストと来場者で答えを考える、参加型のイベントです☆

※イベントは約15分間の予定です

※4月以降の実施日程は後日発表

※該当公演回のチケットを持った来場者全員が参加可能です

劇場がハウスプライド仕様に!ハリー・ポッター役の特別アナウンスも

開催期間:2025年3月8日(土)〜6月26日(木)

劇場外の階段は、各寮のフラッグで装飾、劇場内は寮のポスターで彩られます。

期間中は、当日に出演する「ハリー・ポッター」役の特別アナウンスが放送されます。

また、劇場ロビー地下1階に特別フォトスポットを設置。

来場の記念撮影が可能です。

フォトスポットでは、該当月の寮フラッグと一緒に撮影できます!

さらに、劇場スタッフも寮カラーのアイテムを身に着けてイベントを盛り上げてくれています☆

※写真は2024年開催時の様子であり、イメージです

※2025年は手持ちフラッグの配布はありません

当日券を対象月の寮のデザインでチケットをお渡し

開催期間:2025年3月8日(土)〜6月26日(木)

各公演開演の1時間前より劇場窓口にて先着順に販売される「当日券」

当日券が、ハウスプライド対象月の寮デザインになっています。

劇場内で対象月の寮グッズを購入された方に寮ステッカーをプレゼント

期間:2025年3月8日(土)〜6月26日(木)

対象グッズ:4寮のTシャツ、刺繍ミニタオル、マフラー、ボールペン、ピンバッジ

劇場内で対象月となる寮グッズを購入された方に、寮ステッカーをプレゼント。

例えば、3月にハッフルパフのTシャツを1枚購入すると、ハッフルパフのステッカーを1枚プレゼントするなど、対象グッズ購入で各寮のステッカーが貰えます。

※グッズの在庫状況により販売終了の場合があります

※イベントの内容やキャストは予告なく変更になる可能性があります

公演について

日程:上演中〜2025年6月26日(木)

会場:TBS赤坂ACTシアター

上演時間:3時間40分 ※休憩あり

チケット購入方法:TBSチケット、ホリプロステージ

※いずれも購入には事前の会員登録(無料)が必要

主催:TBS ホリプロ ATG Entertainment

特別協賛:東海東京フィナンシャル・グループ

With thanks to TOHO

In association with John Gore Organization

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』は、小説「ハリー・ポッター」シリーズの作者であるJ.K.ローリングが、ジョン・ティファニー、ジャック・ソーンと共に舞台のために書き下ろした「ハリー・ポッター」シリーズ8作目の物語。

小説の最終巻から19年後、父親になった37歳の「ハリー・ポッター」とその息子「アルバス・ポッター」の関係を軸に描かれる新たな冒険物語は、世界中で多くの演劇賞を獲得するなど好評を博しています。

舞台の大きな見どころとなっているのが、「ハリー・ポッター」たちが観客の目の前で繰り広げる様々な“魔法”。

CG等を使わずに、舞台演出と俳優の演技で生み出される数々のイリュージョンが「実際に魔法の世界に来たみたい」「どうやっているのか全然わからない」と大きな評判を呼んでいます。

2024年11月14日には通算公演1,000回を達成、総観客数は110万人を突破しています。

あらすじ

「ハリー・ポッター」、「ロン・ウィーズリー」、「ハーマイオニー・グレンジャー」が魔法界を救ってから19年後、かつての暗闇の世を思わせる不穏な事件があいつぎ、人々を不安にさせていました。

魔法省で働く「ハリー・ポッター」はいまや三人の子の父親。

今年ホグワーツ魔法魔術学校に入学する次男の「アルバス・ポッター」は、英雄の家に生まれた自分の運命にあらがうように、父親に反抗的な態度を取ります。

幼い頃に両親を亡くした「ハリー・ポッター」は、父親としてうまくふるまえず、関係を修復できずにいました。

そんな中、「アルバス・ポッター」は魔法学校の入学式に向かうホグワーツ特急の車内で、偶然一人の少年と出会います。

彼は、父「ハリー・ポッター」と犬猿の仲である「ドラコ・マルフォイ」の息子、「スコーピウス・マルフォイ」だったのです!

二人の出会いが引き金となり、暗闇による支配が、加速していきます…。

舞台を楽しみつつ、個性豊かなホグワーツ魔法魔術学校の4つの寮の魅力に触れられる祭典!

舞台『ハリー・ポッターと呪いの子』の「ハウスプライド2025」は、2025年3月8日(土)から6月26日(木)までの開催です。

