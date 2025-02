東京ディズニーリゾートは、夢と笑顔を全国各地の皆さんにお届けする「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」を2025年も引き続き開催!

また、特別仕様のバス「ダッフィーバス」の展示も。

東京ディズニーシー®で4月8日(火)より開催予定のスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」と連動し、日常の小さな幸せに気づくことができるダッフィーたちのやさしさを虹とシャボン玉で表現した20周年限定デザインです☆

東京ディズニーリゾート スペシャルパレード2025

東京ディズニーリゾートは、夢と笑顔を全国各地の皆さんにお届けする「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」を2025年も引き続き実施します。

4月6日(日)の福井県福井市を皮切りに東京ディズニーリゾートを飛び出したディズニーの仲間たちが、今年も「ジャンボリミッキー!」の音楽に合わせて全国各地でパレードを行います。

ディズニーの仲間たちは地元の子どもたちと一緒にパレードに参加。

今年は昨年よりも多くの子どもたちが参加し、パレードを盛り上げます。

沿道でご覧の皆さんも一緒に踊りながら、華やかなパレードを楽しめます。

また、「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」にあわせて、ダッフィー&フレンズが描かれ、ダッフィーのぬいぐるみと同じ生地で車体をラッピングした特別仕様のバス「ダッフィーバス」を展示します。

東京ディズニーシー®で4月8日(火)より開催予定のスペシャルイベント「ダッフィー&フレンズ20周年:カラフルハピネス」と連動し、日常の小さな幸せに気づくことができるダッフィーたちのやさしさを虹とシャボン玉で表現した20周年限定デザインです。

ふわふわの車体に触ったり、写真撮影をしたりして楽しめます。

「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」訪問都市

実施日訪問都市まつり名称2025年4月6日(日)福井県福井市ふくい桜まつり2025年4月20日(日)滋賀県大津市わた SHIGA輝く国スポ・障スポ 2025 Otsu Dream Festival2025年4月29日(火)山形県米沢市米沢上杉まつり開幕祭

(2025年2月25日現在)

※悪天候やその他の理由により中止、一部内容変更の可能性があります

※その他の訪問都市、参加するお祭りにつきましては、決定次第、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトで順次お伝えしていきます

※「東京ディズニーリゾートスペシャルパレード」の詳細や訪問都市の追加は、決まり次第お知らせいたします

※画像はすべてイメージです

©Disney

