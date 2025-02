原始時代をイメージ！PLANT『ポテトチップス 原始感じる旨肉しお味』

PLANTは、日本を代表する菓子メーカー・カルビーとの共同開発による新商品『ポテトチップス 原始感じる旨肉しお味』を2025年3月3日(月)よりPLANT全店および公式ウェブサイトにて数量限定で販売します。

PLANT『ポテトチップス 原始感じる旨肉しお味』

内容量 :55g

価格 :158円(税込170円)

発売日 :2025年3月3日(月)

取扱店舗:PLANT全23店舗、

【商品特徴 〜シンプルなのに旨みを感じる〜】

この商品は、「原始時代のごちそう」をテーマに、牛肉の旨み×岩塩のシンプルな組み合わせで仕上げました。

◎ 牛肉の旨みが食欲をそそります。

◎ 岩塩を使用。

シンプルながらも、しっかりとした満足感のある味わいに仕上げました。

※食塩には岩塩と海塩を使用しています。

◎ この商品限定の「ぷんすけファミリー」がデザインされたユニークなパッケージにも注目です。

