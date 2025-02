アメリカ・ニューヨーク発の世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」から、新パーティーコース「フレッシュパーティーコース」が登場!

マリブオリジナルカクテル8種類の飲み放題と共に、キンケサディアやケソフォンディード、テクスメクスマック&チーズパスタ、ミニブラウニーなど、人気メニューが楽しめる贅沢なラインナップになっています☆

TGI フライデーズ「フレッシュパーティーコース」

世界41か国で450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI フライデーズ」

TGI フライデーズに、春の卒業・進級・入学・入社・歓迎会シーズンにぴったりな新パーティーコース「フレッシュパーティーコース」が登場しました☆

飲み放題のマリブオリジナルカクテル8種類や、チキンケサディア、ケソフォンディード、テクスメクスマック&チーズパスタ、ミニブラウニーなど、人気メニューを詰め込んだ贅沢なラインナップで楽しめます。

早得10%OFF キャンペーン

予約受付:2025年2月18日(火)〜 3月14日(金)

対象期間:2025年3月15日(土)〜 4月25日(金)

対象店舗:TGI フライデーズ 全12店舗(渋谷神南店・原宿店・池袋店・上野中央通り店・東京ドームシティ店・お台場アクアシティ店・有明ガーデン店・町田店・イクスピアリ店・横浜西口店・MM21クロスゲート店(みなとみらい)・名古屋久屋大通店)

2025年3月15日(土)から4月25日(金)までのパーティーコース予約が10%OFFになる「早得キャンペーン」も開催。

お得なこの機会に、仲間と一緒に特別なパーティーが楽しめます☆

マリブ オリジナルカクテル・ドリンク飲み放題付「フレッシュ パーティーコース」

価格:4,000円 (税込) →早得10%OFF キャンペーン 3,600円 (税込)/1名

内容:

・シーザーサラダ 、フライデーズマッシュルーム、チキン ケサディア、ケソ フォンディード 、チキン フィンガー、テクスメクス マック&チーズパスタ 、ミニブラウニー

・マリブ オリジナルカクテル・ドリンク飲み放題付

※ビール対象外

時間:2時間

TGI フライデーズ自慢の人気メニューを一気に楽しめる「フレッシュ パーティーコース」

食べ応えのあるメニューはもちろんサラダ、ブラウニーまでラインナップされます。

ハイボールやワインなどのアルコール、ジュースやウーロン茶などのノンアルコールドリンクなど、豊富なドリンクメニューから選べます。

さらに、ここでしか味わえない「マリブ オリジナルカクテル」が登場します☆

ドリンク飲み放題付「グレイト パーティーコース」

価格:5,500円 (税込)→早得10%OFF キャンペーン 4,950円 (税込)/1名様

内容:

・コブサラダ (ドレッシング シーザー/ ハニーマスタード) 、ブルスケッタ、チキン ケサディア、バッファローウィング、フライデーズ チーズバーガー、フライデーズフライ、ケイジャンシュリンプ&チキン パスタ、ベイビーバックリブ、コールスロー

・レッドブルを含むドリンク飲み放題付き

時間:3時間

アメリカン料理の王道、大人から子供まで、大人気のバーガー、リブが入ったフライデーズを象徴する豪華なラインナップ。

3時間たっぷりと楽しめます☆

さらには、多種多彩なドリンク飲み放題メニューに、レッドブルが加わった グレイトなパーティーコースです!

ドリンク飲み放題付「ファンタスティックパーティーコース」

価格:4,500円 (税込)→早得10%OFF キャンペーン 4,050円 (税込)/1名様

内容:

・コブサラダ (ドレッシング シーザー/ ハニーマスタード) 、フライデーズ ナチョス 、フィッシュ&チップス、チキン ケサディア 、ケイジャンシュリンプ&チキン パスタ 、バーベキューチキン タコス

・ドリンク飲み放題付

時間:2時間

人気のタコスがメニューに新登場!

メキシコ料理でお馴染みのナチョス、定番のフィッシュ&チップスなど、豪快にメキシコ・アメリカン料理を楽しめます。

みんなでワイワイ楽しめる料理が盛りだくさん&豊富なドリンクメニューが嬉しい、新たなパーティーメニュー。

「TGI フライデーズ」の「フレッシュパーティーコース」など新作パーティーメニュー3種は、2025年3月15日(土)より販売開始です☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 飲み放題のマリブオリジナルカクテル8種類つき!TGI フライデーズ「フレッシュパーティーコース」 appeared first on Dtimes.