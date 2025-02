アミフィアブルは、事業拡大に伴い2025年2月25日にオフィス移転しました。

アミフィアブル

アミフィアブルは、事業拡大に伴い2025年2月25日にオフィス移転。

◆新オフィスの概要

所在地 :東京都目黒区下目黒1丁目8-1 アルコタワー6階

(同ビル9階から6階への移転となります)

アクセス:JR目黒駅より徒歩5分

アミフィアブルは2021年7月に本社を東京都目黒区に移転しましたが、その後も順調に事業を拡大、社員も増加したことから、床面積を1.7倍に拡張し新オフィスをオープンしました。

業務に合わせて自由に働く場所を選択できるよう様々なエリアを設け生産性の向上をはかると共に、社員間の質の高いコミュニケーションを促すつくりとなっています。

◆移転に合わせ会社ロゴを刷新

本社移転に合わせアミフィアブルの会社ロゴも刷新しました。

「高性能・高品質」の意味を持つ六角形や立方体を基に、アミフィアブルのAMIをシンプルにデザインしました。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 事業拡大に伴いオフィス移転!アミフィアブル appeared first on Dtimes.