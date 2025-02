遊びと食を通して子供の成長と家族の時間を提案！PLANT「キッズ★フェスタ」

PLANTは、遊びと食を通してお子様の成長と家族の時間を提案する「キッズ★フェスタ」をSUPER CENTER PLANT全23店舗にて2025年3月1日(土)から4月6日(日)まで開催します。

お子様だけでなくご家族でも楽しめる「食べて楽しい!スイーツ&グルメ」、「遊んで楽しい!おもちゃ」、更に毎週土日は「参加して楽しい!ワクワク笑顔になるイベント」など「楽しい!企画」を用意。

また3月8日(土)、9日(日)には、同社限定発売(3月3日(月)発売)のカルビー株式会社様との共同開発商品『ポテトチップス 原始感じる旨肉しお味』発売記念といたしまして、当該商品を購入のお客様を対象とした「スマートボールチャレンジ」イベントも実施します。

この春休みは是非、“食品から雑貨まで幅広く取り揃えるスーパーセンターPLANT”がお届けする「キッズ★フェスタ」で楽しめます。

※取扱商品は店舗によって異なります。

掲載商品以外にも種類多く取り揃えています

