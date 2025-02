1日の不足分の食物繊維が補える！ASHITAMO『ひとくち小魚アーモンド』『豆乳ビスケット』

モントワールは、食べておいしく体にやさしいひとくちお菓子ブランド「ASHITAMO(アシタモ)」から、大袋タイプ『ひとくち小魚アーモンド』、『豆乳ビスケット』を3月3日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで発売します。

ASHITAMO『ひとくち小魚アーモンド』『豆乳ビスケット』

●ASHITAMO 大袋 ひとくち小魚アーモンド

内容量 :72g

賞味期間 :120日

販売エリア :全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格:486円(税込)

●ASHITAMO 豆乳ビスケット

内容量 :30g

賞味期間 :365日

販売エリア :全国のスーパーマーケット、ドラッグストアなど

希望小売価格:194円(税込)

モントワールは、食べておいしく体にやさしいひとくちお菓子ブランド「ASHITAMO(アシタモ)」から、大袋タイプ『ひとくち小魚アーモンド』(希望小売価格:486円(税込))、『豆乳ビスケット』(希望小売価格:194円(税込))を3月3日(月)より、全国のスーパーマーケット・ドラッグストアなどで発売します。

●大袋 ひとくち小魚アーモンド

近年、小魚アーモンドは、おつまみ用途だけではなく健康的な間食としても需要が高まっています。

しかし小さな小魚とアーモンドを1個ずつつまむことの食べづらさがあり、そのお悩みを解決するために、ひとくちサイズにぎゅっと固めて手軽に食べられる本商品を発売します。

家事や仕事の合間など、シーンを選ばず楽しむことができます。

●豆乳ビスケット

近年、健康志向の高まりから、豆乳やおからを使用したビスケットが注目されています。

しかしクセのある風味や食感の堅さなどから、なかなかチャレンジしづらいと感じている方も多い状況です。

そこで今回、原料や製法を見直すことでおいしさと健康の両方を叶えた、やさしい甘みの豆乳ビスケットを発売します。

さくほろっとした軽い食感で止まらないおいしさです。

【商品特徴】

●大袋 ひとくち小魚アーモンド

・食べやすいひとくちサイズで、ちまちまつまむ煩わしさを解消しました。

・素材本来のヘルシーさを生かした“ロカボ”ライフを応援する商品です。

(個包装1袋(標準12g)当たり 糖質4.6g、たんぱく質2.6g、ビタミンE1.3mg)

●豆乳ビスケット

・調製豆乳粉末をたっぷり使用し、飽きの来ないやさしい甘さに仕上げました。

・食物繊維を豊富に含んだ“ロカボ”ライフを応援する商品です。

(1袋(30g)当たり 糖質9.0g、食物繊維12.2g)

【ブランド紹介】

「ASHITAMO(アシタモ)」は食べておいしく、からだにやさしい食材を使用したひとくちお菓子のシリーズです。

仕事や家事、育児などを頑張りながら、自分らしさも大切にしたい女性に、お菓子を通じて“自分だけの心地よい時間”をお届けします。

(ASHITAMO ブランドラインアップ 小袋 9品 大袋 6品、EC専用 1品 ※2025年2月25日時点)

*ASHITAMOは日本対がん協会の「ピンクリボン運動」を支援しています。

