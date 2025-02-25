練習を見守るロッテ・吉井理人監督［撮影＝岩下雄太］

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　ロッテは25日、宮崎での試合スケジュールと参加選手を発表した。

▼ 試合スケジュール

2月26日　オリックス戦（SOKKEN　13：00試合開始）

2月27日　西武戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎　13：00試合開始）

2月28日　ロッテジャイアンツ戦（都城　13：00試合開始）

3月1日　ロッテジャイアンツ戦（都城　13：00試合開始）

3月2日　ソフトバンク戦（アイビー　12：30試合開始）

▼ 宮崎での参加選手

【投手】

11　澤村拓一

12　石川　歩

14　小島和哉

16　種市篤暉

21　石川柊太

24　東妻勇輔

28　菊地吏玖

29　西野勇士

33　八木　彬

34　高野脩汰

35　田中晴也

36　坂本光士郎

37　小野　郁

40　西村天裕

41　一條力真

42　サモンズ

47　鈴木昭汰

48　中村稔弥

52　益田直也

54　ボス

56　中森俊介

60　横山陸人

66　澤田圭佑

97　ゲレーロ

【捕手】

2　松川虎生

27　田村龍弘

65　寺地隆成

【内野手】

00　池田来翔

4　友杉篤輝

5　安田尚憲

8　中村奨吾

10　上田希由翔

43　石垣雅海

44　宮崎竜成

49　立松由宇

57　小川龍成

99　ソト

【外野手】

6　西川史礁

22　ポランコ

25　岡　大海

38　郄部瑛斗

50　愛斗

51　山口航輝

61　山本大斗

63　和田康士朗

※なお、試合には帯同せずに都城にて練習を行うメンバーもいる