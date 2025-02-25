ロッテ、宮崎組の参加選手を発表 都城組の益田、西野、田村らが合流
ロッテは25日、宮崎での試合スケジュールと参加選手を発表した。
▼ 試合スケジュール
2月26日 オリックス戦（SOKKEN 13：00試合開始）
2月27日 西武戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎 13：00試合開始）
2月28日 ロッテジャイアンツ戦（都城 13：00試合開始）
3月1日 ロッテジャイアンツ戦（都城 13：00試合開始）
3月2日 ソフトバンク戦（アイビー 12：30試合開始）
▼ 宮崎での参加選手
【投手】
11 澤村拓一
12 石川 歩
14 小島和哉
16 種市篤暉
21 石川柊太
24 東妻勇輔
28 菊地吏玖
29 西野勇士
33 八木 彬
34 高野脩汰
35 田中晴也
36 坂本光士郎
37 小野 郁
40 西村天裕
41 一條力真
42 サモンズ
47 鈴木昭汰
48 中村稔弥
52 益田直也
54 ボス
56 中森俊介
60 横山陸人
66 澤田圭佑
97 ゲレーロ
【捕手】
2 松川虎生
27 田村龍弘
65 寺地隆成
【内野手】
00 池田来翔
4 友杉篤輝
5 安田尚憲
8 中村奨吾
10 上田希由翔
43 石垣雅海
44 宮崎竜成
49 立松由宇
57 小川龍成
99 ソト
【外野手】
6 西川史礁
22 ポランコ
25 岡 大海
38 郄部瑛斗
50 愛斗
51 山口航輝
61 山本大斗
63 和田康士朗
※なお、試合には帯同せずに都城にて練習を行うメンバーもいる
▼ 試合スケジュール
2月26日 オリックス戦（SOKKEN 13：00試合開始）
2月27日 西武戦（ひなたサンマリンスタジアム宮崎 13：00試合開始）
2月28日 ロッテジャイアンツ戦（都城 13：00試合開始）
3月1日 ロッテジャイアンツ戦（都城 13：00試合開始）
3月2日 ソフトバンク戦（アイビー 12：30試合開始）
【投手】
11 澤村拓一
12 石川 歩
14 小島和哉
16 種市篤暉
21 石川柊太
24 東妻勇輔
28 菊地吏玖
29 西野勇士
33 八木 彬
34 高野脩汰
35 田中晴也
36 坂本光士郎
37 小野 郁
40 西村天裕
41 一條力真
42 サモンズ
47 鈴木昭汰
48 中村稔弥
52 益田直也
54 ボス
56 中森俊介
60 横山陸人
66 澤田圭佑
97 ゲレーロ
【捕手】
2 松川虎生
27 田村龍弘
65 寺地隆成
【内野手】
00 池田来翔
4 友杉篤輝
5 安田尚憲
8 中村奨吾
10 上田希由翔
43 石垣雅海
44 宮崎竜成
49 立松由宇
57 小川龍成
99 ソト
【外野手】
6 西川史礁
22 ポランコ
25 岡 大海
38 郄部瑛斗
50 愛斗
51 山口航輝
61 山本大斗
63 和田康士朗
※なお、試合には帯同せずに都城にて練習を行うメンバーもいる