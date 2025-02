◆山下美月ら追加出演者解禁

【モデルプレス=2025/02/25】3月1日に東京・国立代々木競技場第一体育館にて開催される「第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER」(以下、「TGC2025 S/S」)より、出演者第9弾と企画ステージが解禁された。メインモデルに、山下美月の登場が決定。山下は乃木坂46を卒業後「CanCam」専属モデルとして活躍するだけでなく、現在放送中のカンテレ・フジテレビ系火ドライレブン「御曹司に恋はムズすぎる」のヒロインを好演中で、3月28日公開の映画「山田くんとLv999の恋をする」の主演など、話題作への出演が続いている。

◆s**t kingz、ステージプロデュース

◆「女神降臨」「白雪姫」スペシャルステージも決定

◆「TGC2025 S/S」開催概要

ゲストには、6人組ダンス&ボーカルグループ・WATWINGのメンバーであり、TBSテレビ「王様のブランチ」へのレギュラー出演や、現在放送中のTBS日曜劇場「御上先生」への出演など、アーティスト・タレント・俳優と幅広い分野で活躍中の八村倫太郎、現在公開中の映画「僕らは人生で一回だけ魔法が使える」の主題歌に選ばれたり、2024年にはグループ初となる全国8都市15公演を巡る単独アリーナツアーを完走したりするなど、ファンを魅了し続けているFANTASTICSのメンバーより、俳優としても活躍の場を広げる木村慧人がアーティストライブに続き、ゲスト出演する。さらに、2007年4月8日に劇場デビューしてから歴代最⻑6233日(17年)間AKB48の中心的メンバーとして活躍し、2024年4月30日に同グループを卒業後はバラエティや自身の動画チャンネルでのセルフメイク動画が幅広い世代の女性からの支持を集める柏木由紀がゲスト・スタジオMCとして出演することが決定した。「TGC 2024 S/S」から始まり、今回で第3弾となる世界的ダンスパフォーマンスグループs**t kingzがプロデュースする「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」ステージも決定。今回はTGCの象徴的な「ファッションショー」をテーマに、s**t kingzならではの心踊るストーリー仕立てのダンスショーを展開。【観ても、聞いても、踊っても楽しい】ファッションとダンスが融合した、特別なエンターテインメントショーをTGCとs**t kingzでco−creation(共創)しTGC20周年を盛り上げる。s**t kingzは「TGC20周年の節目に、最高のメンバーでパフォーマンスを届けられることを本当に幸せに思います!今回のTGC DANCE SHOWのテーマは、『ファッションショー』。20周年だからこそ、1番TGCらしいコンセプトでダンスを届けたい。そしてシンプルなコンセプトだからこそ、1つひとつのダンスにこだわって見どころを詰め込みました!全員でのリハーサルは、出演される皆さんのエネルギーが凄くて圧巻でした!素晴らしい出演者の皆さんのパフォーマンスをお楽しみに!」とコメントを寄せている。そして、韓国発のヒットWEBマンガ「女神降臨」(yaongyi著)を映画化し、3月20日に「女神降臨 Before 高校デビュー編」、5月1日に「女神降臨 After プロポーズ編」として2部作連続公開を予定している同作品のスペシャルステージも決定。同作で主演を務めるのはKoki,で、地味で冴えない容姿から学校でいじめられ、不登校になってしまった主人公・谷川麗奈(たにかわ・れいな)を演じる。Z世代の心をわし掴みにする同作品と、TGCとの運命的な出会いが巻き起こすスペシャルステージとなる。また、吉柳咲良が主人公・⽩雪姫役のプレミアム吹替版声優を務めることでも話題を呼んでいる、3月20日に劇場公開されるディズニー映画「白雪姫」の公開記念スペシャルステージも決定。そのほか、KAWAII LAB. (FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、SWEET STEADY)とのコラボレーションプリクラ機の設置なども発表された。(modelpress編集部)イベント名称:第40回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 SPRING/SUMMER (略称:マイナビ TGC 2025 S/S)開催日時:2025年3⽉1⽇(⼟) 開場12:00、開演14:00、終演21:00(予定)会場:国⽴代々⽊競技場 第⼀体育館(〒150−0041 東京都渋⾕区神南2−1−1)ブランド:9090 girl、AZUL BY MOUSSY、Darich、DOUBLE STANDARD CLOTHING、GYDA、HTH、LAGUA GEM、microwave、MILKFED.、moment+、MOUSSY、NAOKI TAKIZAWA、SLY、WEGO ※アルファベット順メインモデル:阿部なつき、嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、香川沙耶、景井ひな、加藤栞、加藤史帆、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、桜井玲香、せいら、田鍋梨々花、田村保乃(櫻坂46)、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴(櫻坂46)、ブリッジマン遊七、本田紗来、松本麗世、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、矢吹奈子、山崎天(櫻坂46/※「崎」は正式には「たつさき」)、山下美月、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 他 ※50音順モデル:梶原叶渚、才福亜莉咲、ののか、福山絢水、りんか 他 ※50音順ゲスト:あの、WEESA(PSYCHIC FEVER)、井上ヤマト、岩瀬洋志、えなこ、王林、柏木由紀、木下暖日、木村慧人(FANTASTICS)、吉柳咲良、くれいじーまぐねっと、しなこ、JIMMY(PSYCHIC FEVER)、翔、平祐奈、谷原七音、とうあ、NAOYA(MAZZEL)、なこなこカップル、野村康太、八村倫太郎(WATWING)、樋口幸平、福原遥、Freen Becky、松本怜生、丸山礼、水沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、山中柔太朗、よしあき&ミチ、ラウール(Snow Man)他 ※50音順ゲストパフォーマー:RIEHATAメインアーティスト: imase、CANDY TUNE、CUTIE STREET、PSYCHIC FEVER、SWEET STEADY、DXTEEN、HANA、BALLISTIK BOYZ、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUE、WATWING 他 ※50音順オープニングアクト:Mumeixxx、Rain Tree 他 ※50音順MC:EXIT、鷲見玲奈 ※50音順スタジオMC:柏木由紀、オフィシャルサポーター FUKAMI(ファッションディレクター)ゲストコメンテーター:軍地彩弓【Not Sponsored 記事】