福祉事業への理解と支援を促進！四天王寺大学「ボランティアDAY2025〜ワンワン大交流会〜」

四天王寺大学では、本学のライフデザイン学科が日本ライトハウス盲導犬訓練所と共に、盲導犬支援ボランティアの方への感謝を表す場・ボランティアの情報交換の場として、「ボランティアDAY2025〜ワンワン大交流会〜」を2025年3月2日(日)に開催。

■このイベント開催で目指すもの

【学生主体の企画実行】

ライフデザイン学科の学生を中心に、様々な学部・学科のボランティア学生約70名が主体となり、企画から運営までを手掛けます。

これにより、学生は実践的な社会貢献活動を経験します。

【福祉事業への貢献】

視覚障害者支援と盲導犬の重要性に焦点を当て、福祉事業への理解と支援を促進します。

【ボランティアとの交流】

盲導犬訓練に携わるボランティアや関係者との情報交換の場を設け、相互理解と協力の促進を目指します。

■イベント概要

イベント名:ボランティアDAY2025〜ワンワン大交流会〜

開催日時 :2025年3月2日(日) 11時〜15時

開催場所 :四天王寺大学東キャンパス

参加人数 :ボランティア家族約500人、訓練犬、

盲導犬に適さなかった犬など約220匹(一般参加不可)

主催 :日本ライトハウス盲導犬訓練所(南河内郡千早赤阪村)

協力機関 :ライフ&ワークうらら就労継続支援B型事業所(河内長野市)

有限会社LIVINGかわちながの(河内長野市)

こくり就労継続支援B型事業所(藤井寺市)

一般社団法人ハレマチフジイデラ(藤井寺市)

