TVアニメ『ダンダダン』のテーマカフェが東京・大阪・宮城にオープン!

“TVアニメ『ダンダダン』初のカフェ”をコンセプトにした、スタイリッシュでおしゃれなテーマカフェが展開されます☆

TVアニメ『ダンダダン』カフェ

スケジュール:

東京/池袋:BOX cafe&space マツモトキヨシ池袋Part2店

開催期間:2025年3月13日(木)〜4月20日(日)

所在地:東京都豊島区東池袋1-22-8 マツモトキヨシ 池袋Part2店 4階

大阪/梅田:BOX cafe&space KITTE OSAKA 2号店

開催期間:2025年3月13日(木)〜4月13日(日)

所在地:大阪府大阪市北区梅田3-2-2 KITTE大阪 6階

宮城/仙台:BALLER:S イオンモール新利府店

開催期間:2025年3月13日(木)〜4月20日(日)

所在地:宮城県宮城郡利府町新中道3-1-1 イオンモール新利府南館 2階

予約方法:2025年2月25日(火) 12:00カフェ公式サイトOPEN 予約スタート:18:00〜

予約金:660円(税込) ※1申込につき4席迄予約可

『少年ジャンプ+』にて連載されている、龍幸伸先生原作の漫画をTVアニメ化した『ダンダダン』

2024年10月より第1期が放送され、2025年7月からは第2期が放送される予定の人気作品です。

今回、“TVアニメ『ダンダダン』初のカフェ”をコンセプトにした、スタイリッシュでおしゃれなテーマカフェが東京、大阪、宮城にオープン!

カフェには、キャラクターをイメージしたフードやデザート、ドリンクなど、遊び心いっぱいのフォトジェニックなメニューが用意されます。

そのほか、カフェオリジナルの描き下ろしイラストを使用した限定グッズや特典なども登場する予定です☆

事前予約者限定カフェ利用特典:メタルカード

事前予約者限定カフェ利用特典として、メタルカード全6種からいずれか1枚をランダムでプレゼント。

事前予約を利用し、メニューを注文された方が対象となります。

ドリンク注文特典:オリジナル紙コースター

ドリンク注文特典としてプレゼントされるのは、オリジナルの紙コースター。

事前予約をし、対象ドリンクを注文された方に全6種から1枚がランダムでプレゼントされます。

【オカルン】本気出すぜ!チキンオーバーライス

価格:1,690円(税込)

主人公「高倉健」こと「オカルン」のマスクをイメージしたご飯のチキンオーバーライス。

ご飯と具材を混ぜて味わうワンプレートです。

【アイラ】美少女ビーツパスタ

価格:1,690円(税込)

「白鳥愛羅」をイメージしたかわいらしいビーツソースのパスタ。

オリーブペーストと混ぜて味わうことができるフードメニューです。

【ターボババア(招き猫)】焼きそばバーガー

価格:1,690円(税込)

招き猫に意識を移した「ターボババア」モチーフの焼きそばバーガー。

かに玉スープと一緒に味わうことができます。

【モモ】超能力パフェ

価格:1,490円(税込)

「綾瀬桃」をイメージした「【モモ】超能力パフェ」

ゼリーや白桃シャーベットが入ったグラスデザートです。

【星子】かかってこい!和モンブランパフェ

価格:1,490円(税込)

「綾瀬桃」の祖母である「星子」をイメージした「【星子】かかってこい!和モンブランパフェ」

あずきやチーズクリームが入った、フォトジェニックなパフェです。

【ジジ】キャワウィ〜ネ!パフェ

価格:1,490円(税込)

「円城寺仁」こと「ジジ」をイメージした「【ジジ】キャワウィ〜ネ!パフェ」

グラスの中にマシュマロやポップコーンが入っています。

【モモ】ピーチドリンク

価格:990円(税込)

「綾瀬桃」をイメージしたピーチドリンク。

グラスの中にフルーツを浮かべた、すっきりとした味わいの一杯です。

【オカルン】メロンソーダ

価格:990円(税込)

「高倉健」をイメージしたメロンソーダ。

ドリンクの上にクリームとフルーツをのせた、ボリュームあるドリンクです。

【星子】ブルーベリーラッシー

価格:990円(税込)

「星子」をイメージしたブルーベリーラッシー。

ヨーグルトとブルーベリーの酸味がアクセントになっています。

【アイラ】ピンクグレープフルーツドリンク

価格:990円(税込)

「白鳥愛羅」をイメージしたピンクグレープフルーツドリンク。

スライスしたリンゴとベリーを乗せた、フルーティーな一杯です。

【ジジ】ライチソーダ

価格:990円(税込)

「円城寺仁」をイメージしたライチソーダ。

ライトブルーの曹達に浮かべたフルーツがポイントです。

【ターボババア(招き猫)】レモネード

価格:990円(税込)

「ターボババア」をイメージしたレモネード。

スライスレモンをグラスに入れた、すっきりとした味わいのドリンクです。

SIDE DRINK(サイドドリンク)

価格:各690円(税込)

・ホットコーヒー

・ホットティー

・アイスコーヒー

・アイスティー

・コーラ

・オレンジ

・ジンジャエール

カフェでオーダーできるサイドドリンクは全部で7種類。

コーヒーと紅茶はホットとアイスから選べます。

※ワンオーダー対象外

※ドリンク注文特典配布対象外

オリジナルグッズ

TVアニメ『ダンダダン』のアートを使ったオリジナルグッズを販売。

物語のキーキャラクターたちのグッズが多数ラインナップされます。

アクリルキーホルダー

価格:770円(税込)

種類:ランダム6種

「高倉健」「白鳥愛羅」「綾瀬桃」「綾瀬桃」「円城寺仁」「ターボババア」柄で展開されるアクリルキーホルダー。

グッズ上部にプリントされたキャラクターアイコンもポイントです。

ミニキャラアクリルキーホルダー

価格:770円(税込)

種類:ランダム6種

ミニキャラアートを使用したアクリルキーホルダー。

全6種類の中からいずれか1つがランダムで封入されています。

缶バッジ

価格:605円(税込)

種類:ランダム6種

”ダンダダン”のロゴをあしらった、ラウンドタイプの缶バッジ。

コレクションにもぴったりな全6種類がラインナップされます。

アクリルスタンド

価格:各1,320円(税込)

種類:全6種

キャラクターの名前をプリントした専用台座付きアクリルスタンド。

様々なポーズをとる「高倉健」たち全6種類が展開されます。

マグカップ

価格:1,980円(税込)

「ターボババア」を主役にしたマグカップ。

様々な表情の「ターボババア」やかわいいロゴ、モチーフなどがあしらわれています。

巾着/クリアファイル2枚セット

グッズ名・価格:左から)

・巾着 1,540円(税込)

・クリアファイル2枚セット 880円(税込)

TVアニメ『ダンダダン』のロゴが大胆にプリントされた巾着。

カフェのテーマアートを使ったクリアファイルは2枚セットで販売されます。

“TVアニメ『ダンダダン』初のカフェ”をコンセプトにした、スタイリッシュでおしゃれなテーマカフェ。

TVアニメ『ダンダダン』カフェは、2025年3月13日からの東京会場を皮切りに全国3都市にて開催されます☆

©︎龍幸伸/集英社・ダンダダン製作委員会

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 高倉健やターボババアをイメージしたメニューやオリジナルグッズ!TVアニメ『ダンダダン』カフェ appeared first on Dtimes.