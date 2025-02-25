【TGC】山下美月、柏木由紀、木村慧人、八村倫太郎ら出演 『女神降臨』SPステージも
3月1日開催の『第40回 マイナビ TGC 2025 SPRING／SUMMER』（国立代々木競技場第一体育館）の追加出演者として、山下美月、柏木由紀、木村慧人（FANTASTICS）、の八村倫太郎（WATWING）らが決定した。
【画像】山下美月、柏木由紀…『第40回 TGC』追加出演者ソロカット
また、今回で第3弾となるダンスパフォーマンスグループs**t kingzがプロデュースする「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」ステージも開催。TGCの象徴的な「ファッションショー」をテーマに、s**t kingzならではの心踊るストーリー仕立ててのダンスショーを展開する。
さらに、韓国発の大ヒットWEBマンガを実写映画化しKoki,が主演を務める『女神降臨』や、吉柳咲良が白雪姫役の声優を務めるディズニー映画『白雪姫』のスペシャルステージも決定した。
ABEMAではTGC直前特番『祝40回公演!!TGCの魅力大公開SP』（正午〜後1：20）を放送。村重杏奈をMCに迎え、えなこ、香音、くれいじーまぐねっと、PSYCHIC FEVER、山下幸輝のほか、本番目前に迫った豪華出演者が続々と出演する。
【『第40回 TGC 2024 S/S』出演者（2月25日時点※50音順）】
■メインモデル
阿部なつき、嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、香川沙耶、景井ひな、加藤栞、加藤史帆、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、桜井玲香、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、本田紗来、松本麗世、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、山下美月、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 ほか
■モデル
才福亜莉咲、ののか、福山絢水、りんか ほか
■ゲスト
あの、WEESA（PSYCHIC FEVER）、井上ヤマト、岩瀬洋志、えなこ、王林、柏木由紀、木下暖日、木村慧人（FANTASTICS）、吉柳咲良、くれいじーまぐねっと、しなこ、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、翔、平祐奈、谷原七音、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、なこなこカップル、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、福原遥、Freen Becky、松本怜生、丸山礼、水沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、山中柔太朗、よしあき＆ミチ、ラウール（Snow Man） ほか
■メインアーティスト
imase、CANDY TUNE、CUTIE STREET、PSYCHIC FEVER、SWEET STEADY、DXTEEN、HANA、BALLISTIK BOYZ、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUE、WATWING ほか
■MC
EXIT、鷲見玲奈
■スタジオMC
柏木由紀、オフィシャルサポーターFUKAMI
【画像】山下美月、柏木由紀…『第40回 TGC』追加出演者ソロカット
また、今回で第3弾となるダンスパフォーマンスグループs**t kingzがプロデュースする「s**t kingz produce TGC DANCE SHOW」ステージも開催。TGCの象徴的な「ファッションショー」をテーマに、s**t kingzならではの心踊るストーリー仕立ててのダンスショーを展開する。
ABEMAではTGC直前特番『祝40回公演!!TGCの魅力大公開SP』（正午〜後1：20）を放送。村重杏奈をMCに迎え、えなこ、香音、くれいじーまぐねっと、PSYCHIC FEVER、山下幸輝のほか、本番目前に迫った豪華出演者が続々と出演する。
【『第40回 TGC 2024 S/S』出演者（2月25日時点※50音順）】
■メインモデル
阿部なつき、嵐莉菜、安斉星来、池田エライザ、池田美優、入江美沙希、大峰ユリホ、岡崎紗絵、岡本夏美、香川沙耶、景井ひな、加藤栞、加藤史帆、加藤ナナ、香音、茅島みずき、川口ゆりな、河村ここあ、小林由依、雑賀サクラ、桜井玲香、せいら、田鍋梨々花、田村保乃（櫻坂46）、椿、鶴嶋乃愛、トラウデン直美、なえなの、中条あやみ、永瀬莉子、那須ほほみ、新沼凛空、生見愛瑠、希空、土方エミリ、藤田ニコル、藤本リリー、藤吉夏鈴（櫻坂46）、ブリッジマン遊七、本田紗来、松本麗世、MINAMI、村上愛花、村瀬紗英、矢吹奈子、山崎天（櫻坂46）、山下美月、ゆいちゃみ、ゆうちゃみ、吉木千沙都、莉子 ほか
■モデル
才福亜莉咲、ののか、福山絢水、りんか ほか
■ゲスト
あの、WEESA（PSYCHIC FEVER）、井上ヤマト、岩瀬洋志、えなこ、王林、柏木由紀、木下暖日、木村慧人（FANTASTICS）、吉柳咲良、くれいじーまぐねっと、しなこ、JIMMY（PSYCHIC FEVER）、翔、平祐奈、谷原七音、とうあ、NAOYA（MAZZEL）、なこなこカップル、野村康太、八村倫太郎（WATWING）、樋口幸平、福原遥、Freen Becky、松本怜生、丸山礼、水沢林太郎、村重杏奈、もーりーしゅーと、杢代和人、山下幸輝、山中柔太朗、よしあき＆ミチ、ラウール（Snow Man） ほか
■メインアーティスト
imase、CANDY TUNE、CUTIE STREET、PSYCHIC FEVER、SWEET STEADY、DXTEEN、HANA、BALLISTIK BOYZ、FANTASTICS、FRUITS ZIPPER、ME:I、WILD BLUE、WATWING ほか
■MC
EXIT、鷲見玲奈
■スタジオMC
柏木由紀、オフィシャルサポーターFUKAMI