BIGMAMAが浅草花やしきとコラボ企画を実施！『旋律迷宮』のアニメーションMVも公開

「音楽で奏でる空想遊園地」をコンセプトに活動中のロックバンド・BIGMAMAと、浅草花やしきのコラボレーション企画が決定!4月26日(土)、浅草花やしきにてコラボレーションイベントが開催される。

アニメーションミュージックビデオがプレミア公開

コラボレーションイベントでは、園内を使用した来園者参加型企画「幸せを集めるミニバケツ探し」などを実施。イベントの詳細は後日発表されるので、施設への問合せは控えよう。なお、同イベントにおいてアーティスト本人の稼働はない。



また、2月23日(日)、配信シングル『旋律迷宮』のアニメーションミュージックビデオがプレミア公開された。監督の大鳥氏による独特なキャラクターが迷宮に迷い込む、プログレッシブな『旋律迷宮』の独特な世界観を表現したミュージックビデオとなっている。

大鳥氏は、「少し不気味で楽しい世界を走り回る三角君。ステキな楽曲と共にお楽しみいただけると嬉しいです!」とコメントしている。

BIGMAMAについて



BIGMAMAは、金井政人(Vo/Gt)さん、柿沼広也(Gt/Vo)さん、安井英人(Bass)さん、東出真緒(Violin/Piano)さん、Bucket Banquet Bis(Drums)さんで構成。バイオリンとバケツを擁するロックバンドだ。

同バンドは、2006年より本格的に活動開始。ロックとクラシックを融合させたコンセプトアルバム「Roclassick」を発表するなど、日本のロック界に新たな革命を起こし、毎年様々なフェスへ出演している。

バンド名“BIGMAMA”にちなんで毎年“母の日”に特別なイベントも開催。2017年に開催した初の日本武道館公演はソールドアウト。2021年、ドラマーBucket Banquet Bisさんが正式メンバーとして加入した。

2023年、現メンバーで初となるアルバム「RTokyo Emotional Gakuen」をリリースし、青春をテーマに掲げたツアーを開催。追試&留年で日本を3周回る。ツアー中に「追加履修」と称し3ヶ月連続でシングルをリリース。“母の日”に「卒業試験」を行い無事に卒業した。

2024年には、NTTドコモ・スタジオ&ライブとレーベルパートナーシップを組み、シングル「Mirror World」をリリース。2025年のテーマを「音楽で奏でる空想遊園地〜MOTHERLAND」とし、楽曲をアトラクションに準えた楽曲を次々とリリースしていく。

ライブスケジュールをチェック

BIGMAMAの今後のライブスケジュールを紹介しよう。

3月30日(日)には、NAGOYA PORTBASEで「PORTBASE OPENING SERIES “FIRST SAIL” ALL OUR TREASURES Fes. 2025 Powered by MERRY ROCK PARADE」を開催。

4月24日(木)には、F.A.D YOKOHAMAで、BIGMAMA/cinema staffが出演する「THE SUN ALSO RISES vol.330」を開催。

また、5月11日(日)には、Zepp DiverCity(Tokyo)で、「MOTHERLAND 〜opening ceremony〜」が開催される。

チケットをはじめとした詳しい情報は、下記のBIGMAMA official siteで確認を。

BIGMAMAと浅草花やしきとのコラボイベントの続報を待つとともに、この機会にBIGMAMAのライブをチェックしてみては。

■浅草花やしきととBIGMAMAのコラボイベント

日程:4月26日(土)

会場:東京・浅草花やしき

住所:東京都台東区浅草2-28-1

詳細:https://bigmama-web.com/news/11637

BIGMAMA official site:https://bigmama-web.com

(ソルトピーチ)