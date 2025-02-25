¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¡×À©Éþ»Ñ¤Î¿¹¹áÀ¡¤Ë¥Õ¥¡¥ó¶½Ê³¡Ö´é¿§°¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡ÖÈè¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤â¡Ä
¡¡¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿¹¹áÀ¡(29)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥Æ¥ì¥Ó¼ýÏ¿»þ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¿¹¤Ï¡ÖTBS¡Ø¥Ï¥Þ¥À²ÎÍØº×¡ÙÀÄ½Õ¥½¥ó¥°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢À©Éþ¤Ç¤·¤¿¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ø¼ò¤Î¥Ä¥Þ¥ß¤Ë¤Ê¤ëÏÃ¡Ù¥Û¥é¥ó¤µ¤ó¤¬ÅßµÙ¤ß¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤òÃ´Åö¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡¡¤É¤Á¤é¤âÀ§Èó¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢À©Éþ»Ñ¤Î¼Ì¿¿¤ò2ËçÅê¹Æ¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö½÷»Ò¹âÀ¸¤Ç¤¤¤±¤Þ¤¹¡×¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ç°ìÈÖ²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¸½Ìò¤Ç¤â¤¤¤±¤½¤¦¡×¡ÖÀ©Éþ»÷¹ç¤Ã¤Æ¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤Ê¤É¤Î°Õ¸«¤¬½¸¤Þ¤ë°ìÊý¡¢¡Ö´é¿§°¤¯¤Ê¤¤¡©¡×¡Ö´éÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È¡¢Çò¤¹¤®¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¡Ö²¿¤«Èè¤ì¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿¹¤Ï1995Ç¯À¸¤Þ¤ì¡¢ÅìµþÅÔ½Ð¿È¡£¸µ¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢Âà¼Ò¸å¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤ä¥É¥é¥Þ½Ð±é¡¢SNSÈ¯¿®¤Ê¤ÉÂ¿ÊýÌÌ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£