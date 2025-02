2月22日~23日 開催

セガとColorful Paletteが手がける、スマートフォンなどでプレイすることができるリズム&アドベンチャーゲーム「プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク」にて、2月22日と23日にゲーム内イベント「コネクトライブ 特別版 プロジェクトセカイ×あんさんぶるスターズ!!Ensemble in SEKAI」が開催された。

コネクトライブとはゲーム内ライブ会場にて行なわれるイベントで、フルバージョンの楽曲に加えてキャラクターの動きやMC、トークをリアルタイムに配信するバーチャルライブだ。今回、その特別版として「プロジェクトセカイ」と「あんさんぶるスターズ!!」の全ユニットが出演する合同コネクトライブ特別版が催されたほか、公演終了後にはアフターイベントも行なわれた。ここでは2月22日のDAY1昼公演と、その日の夜に開催されたアフターイベントを元に、その模様をお伝えしよう。

「プロセカ」と「あんスタ!!」、どちらのファンも大満足のライブ

幕が上がり、1曲目の「KING(作詞・作曲:Kanaria)」と共にステージ上に姿を現わしたのは、「プロセカ」から天馬 司と神代 類、そして「あんスタ!!」より天城燐音とHiMERU、桜河こはく、椎名ニキの6人のシャッフルユニット。開場したばかりで暖まっていないと思われた会場内の空気を、キレのある動きで一瞬にして最高潮までもっていった。6人の息もピッタリで、まるで最初から1組のユニットだったかのような連携に、大歓声が巻き起こっていた。

1曲目のKINGから、派手な演出で曲を披露してくれた6人

1曲目が終わると、「あんスタ!!」よりユニット「Switch」の逆先夏目と、同じく「あんスタ!!」からユニット「流星隊」の守沢千秋が加わり、トークパートに。ここでは類が燐音に“るいるい”とあだ名を付けられたと思ったら、HiMERUと「一緒にコントでもしましょうか、メルメルさん」と話しかけて笑いを誘う場面もあった。

6人でも賑やかだったステージは、さらに人数が増えて登場人物たちの魅力が収まりきれなくなってしまったほど盛り上がった

ステージが暗転すると、舞台に現われたのは「Vivid BAD SQUAD」のこはね・杏・彰人・冬弥、そして巡音ルカの5人。ここでは、「ミライ(作詞・作曲:有機酸)」と「マーシャル・マキシマイザー(作詞・作曲:柊マグネタイト)が披露された。

2曲を歌い上げた「Vivid BAD SQUAD」の4人とルカ。1曲目の「ミライ」では雪の結晶が降ってくるなど、演出面もこれまで以上にパワーアップされている感じだった

続いて登場したのは、「あんスタ」より「2wink(作詞・作曲:ナユタン星人)」の葵ひなたと葵ゆうた。双子の兄弟アイドルということもあり、全身を使った表現で愛らしく、息の合った軽妙なダンスを見せてくれた。

舞台が暗くなり次に姿を見せたのは、「あんスタ!!」よりユニット「UNDEAD」の朔間零と羽風薫、大神晃牙、乙狩アドニスの4人。「Melody in the Dark(作詞:Mel*/作曲:原田篤(Arte Refact))」を、マイクスタンドを持つパフォーマンスを交えながら熱唱した。

歌い終わったところで、2組のユニットによるトークパートが行なわれた。その間にもひっきりなしにユーザーからのメッセージが飛び交っていたこともあり、大勢が送ったコメントと共に名前を呼ばれるという幸運を授かっていた。

素晴らしいダンスと歌でステージを盛りあげた「2wink」の葵兄弟。“可愛い!”というコメントも数多く見られた

マイクスタンドを使った派手なパフォーマンスで、見ている人の視線を釘付けにしていた「UNDEAD」の4人

彼らがステージを後にすると、代わって現われたのは「Leo/need」の一歌、咲希、穂波、志歩の4人。ここで披露してくれたのは、ミクさんが加わっての1曲目「カゲロウデイズ(作詞・作曲:じん)」と、2曲目にミクさんと交代で参加したKAITOが4人と一緒に歌った「星を繋ぐ(作詞:一二三/作曲:40mP)」。

曲が終わるとトークパートとなり、メンバー1人をピックアップして紹介することに。1公演につき1人ずつ、4公演で全員が紹介できるということで、最初に選ばれたのはリーダーの穂波。アップルパイが好きで、今日も持ってきて食べていたと言われると、思わず「恥ずかしいよー」と赤面する場面も。和やかな雰囲気を残して、次のユニットへとバトンチェンジしていった。

曲ごとに衣装が一瞬で変わるのも、コネクトライブならでは

バトンを受け取った「25時、ナイトコードで。」の奏、まふゆ、絵名、瑞希、そしてリンの5人は、1曲目として「エンヴィーベイビー(作詞・作曲:Kanaria)」を歌い、2曲目はリンの代わりにレンが入り「バグ(作詞・作曲:かいりきベア)」を聞かせてくれた。

トークパートでは瑞希が仕切り、ユニークな形でメンバー全員を紹介していたのが印象的だった。

楽曲に合わせた派手な演出も見所だった、「25時、ナイトコードで。」のステージ

紅葉の葉が舞い落ちる中、ステージに登場したのは「あんスタ!!」ユニット「紅月」の蓮巳敬人と鬼龍紅郎、神崎颯馬、そして滝維吹の4人。和風な装いで現われた彼らは、「百花繚乱、紅月夜(2025 ver.)(作詞:Mel*/作曲:原田篤(Arte Refact))」の前半は扇子で、後半は颯馬と維吹が愛刀での殺陣を、それぞれ華麗なダンスと共に披露し、会場を魅了していた。

そのあとを引き継いだのは、こちらも「あんスタ!!」ユニットの「Ra*bits」。真白友也、仁兎なずな、紫之創、天満光の4人がウサギのポーズで登場し、「FALLIN' LOVE=IT'S WONDERLAND(作詞:松井洋平/作曲:INN)」を愛くるしいダンスパフォーマンスと合わせて見せてくれた。

2ユニットのトークパートでは、Ra*bitsの4人が「L・O・V・E ラブ! Ra*bitsです」と、それぞれの体で文字を作るパフォーマンスを披露。それに合わせて急遽颯馬と維吹、紅郎が話をして、それぞれ「紅月」の「A・K・A」と文字を作ったものの、残った敬人は慌てながらも剣を振り下ろすモーションと共に「紅月!」とまとめ、3人からの称賛を得ていたのが面白い所だった。

紅葉や雪の結晶が舞ったり花火が吹き出すといった演出のなか、曲を披露してくれた「紅月」の4人

Ra*bitsの2人は、エフェクトもウサギだったりハートだったりと、可愛らしさメインで曲を歌い上げていた

ライブも中盤を過ぎ、このタイミングでステージに姿を見せたのは「MORE MORE JUMP!」のみのり、遥、愛莉、雫とMEIKOたち。可愛らしい服装で登場した彼女たちは1曲目に「きゅうくらりん(作詞・作曲:いよわ)」を歌うと、2曲目はMEIKOに替わってレンがメンバーに入り、その5人で「チームメイト(作詞・作曲:HoneyWorks)」を優しく歌い上げた。

曲が終わり行なわれたトークパートでは、届けられたメッセージの中に決めポーズをお願いするコメントを見つけ、5人でポーズを取っての撮影タイムも設けられるなど、サービス精神もたっぷり。

可愛らしさ満開で2曲を歌ってくれた「MORE MORE JUMP!」の4人と、MEIKOとレン。決めポーズも、もちろん決まっていた

次は、「ワンダーランズ×ショウタイム」の司とえむ、寧々、類4人のステージに、1曲目「太陽系デスコ(作詞・作曲:ナユタン星人)」ではミクさんが参戦し、5人での歌唱に。続けて2曲目の「キラピピ★キラピカ(作詞・作曲:nyanyannya(大天才P))では、ミクさんと交代したMEIKOを含めての5人で歌を披露した。

自己紹介タイムでは一言で済ませた寧々を見て、司とえむがスペシャルな紹介をしてくれる場面もあった。

1曲目は制服で、2曲目はメルヘンな服で歌ってくれた5人。最後はもちろん「わんだほーい」で締めた

そしてステージには、再び「あんスタ!!」のユニットが登場。「Crazy:B」の天城燐音、HiMERU、桜河こはく、椎名ニキの4人が「Honeycomb Summer(作詞:松井洋平/作曲:原田篤(Arte Refact))」を、キレッキレのダンスと共に会場のファンと盛り上がりながら披露。

高いパフォーマンス力で観客を魅了した、「Crazy:B」の4人

続けて、2人組のユニット「Valkyrie」の斎宮宗と影片みかが「祝福のLibrary(作詞:磯谷佳江/作曲:志方あきこ)」をしっとりと歌い上げると、4人組ユニット「Eden」の乱凪砂、巴日和、七種茨、漣ジュンが「THE GENESIS(作詞:松井洋平/作曲:本多友紀(Arte Refact))」をエネルギッシュなダンスと共に熱唱した。

オリエンタルな雰囲気の曲が流れる中、息の合ったダンスで観客を魅了した「Valkyrie」の2人

ドラマチックな演出を背景に、連携の取れたステップで歌ってくれた「Eden」

ここからは、「あんスタ!!」のシャッフルユニット3組が登場し、メドレーで3曲を一気に歌い上げていった。1曲目「Ringing evil phone(作詞:こだまさおり/作曲:amazuti)」を担当したのは、「EVIL NUM+」の逆先夏目、氷鷹北斗、葵ひなた、紫之創、朔間凜月の5人。

続けて2曲目となる「FIST OF SOUL(作詞:松井洋平/作曲:ゆよゆっぺ)」を「舞闘会」の鬼龍紅郎、三毛縞斑、南雲鉄虎、乙狩アドニス、漣ジュンの5人が、上半身を露わにした衣装を身に着けて歌い、そのまま3曲目の「Have you been naughty or nice?(作詞:松井洋平/作曲:堀江晶太)」を担う「Flambe!」の天城燐音、真白友也、明星スバル、伏見弓弦、七種茨の5人へとステージ上でバトンタッチ。赤を基調とした演出で、ステージを盛りあげた。

3曲をメドレーで繋いで披露するという、これまでのコネクトライブではあまり見られなかった演出が盛り込まれていた

最後にステージに姿を現わしたのは、ユニット「バーチャル・シンガー」。ミクさんを始めリン、レン、ルカ、そしてMEIKOとKAITOと勢揃いした中で、「Blessing(作詞・作曲:halyosy)」を歌うと、「また会えるよね」のメッセージを残して舞台は暗転。

最後は6人のバーチャル・シンガーが揃い、歌を披露した

そして、アンコールに応えて登場したのは、「プロセカ」のシャッフルユニット。司と類、彰人、冬弥、レン、KAITOの6人。しかも、歌ってくれたのは「プロセカ」には未だ実装されていない「Fire◎Flower(Rerec)(作詞・作曲:halyosy)」という、最後にすごいサプライズが用意されていた。

ラフな格好でステージに現われた6人が披露してくれたのは、「Fire◎Flower」だった。

ライブのラストには、「プロセカ」から司と類、彰人、冬弥、「あんスタ!!」からジュンと瀬名泉、千秋、夏目、そしてレンとKAITOが登場し、ステージには今日のライブで最大となる10人の姿が並んだ。ここで最後の曲を披露する前に、千秋の提案で2人1組になってファンサービスをすることが決定。5組のファンサービスに、会場は今日一番の盛り上がりを見せていた。その後に、今日のラストソング「フュージョン(作詞・作曲:DECO*27(OTOIRO))」を披露し、約2時間半に及ぶライブは幕を閉じた。

司と千秋は戦隊風の決めポーズ、彰人とジュンは銃で観客のハートを撃ち抜き、冬弥と泉は投げキスを、レンとKAITOはクルリと回りウインク、類と夏目は2人でハートマークを描くという、いずれも大興奮もののファンサを見せた

最後は、10人がシックな衣装を着てステージ上を所狭しとダンスしながらフュージョンを歌い上げた

ライブ後には、アフターイベントも開催! その近さに、思わずのけぞってしまうことに

DAY1、DAY2共に、ライブ終了後の夜にアフターイベントが開催された。どのようなものが開催されるのかわからないまま参加したのだが、ステージが開けるとライブ最後に歌を披露してくれた10人が、再びそこに集結。すると、ユニットごと順番に挨拶をさせてもらうという発言が。

挨拶? と考えながら画面を眺めていたら、いきなり目の前に彼ら彼女たちが現われ、「えっ!?」と声を出して驚いてしまった。今日登場した全員が画面いっぱいの近い位置に立って、一言ではあるもののコメントしてくれる演出に、ファンでなくても思わずドキドキしてしまったのは自分だけではないはず。

こんなアフターイベントを体験してしまったら、次回以降も絶対に参加したくなるだろう。まだ参加したことがない人は、次の機会にぜひとも体験してほしい。

【セットリスト】

ユニット 曲名 作詞 作曲 歌唱キャラクター シャッフル(プロセカ・あんスタ) KING Kanaria Kanaria 天馬司、神代類、天城燐音、HiMERU、桜河こはく、椎名ニキ Vivid BAD SQUAD ミライ 有機酸 有機酸 小豆沢こはね、白石 杏、東雲彰人、青柳冬弥、巡音ルカ Vivid BAD SQUAD マーシャル・マキシマイザー 柊マグネタイト 柊マグネタイト 小豆沢こはね、白石 杏、東雲彰人、青柳冬弥、巡音ルカ 2wink トゥウィンクル空中戦 ナユタン星人 ナユタン星人 葵ひなた、葵ゆうた UNDEAD Melody in the Dark Mel* 原田篤(Arte Refact) 朔間 零、羽風 薫、大神晃牙、乙狩アドニス Leo/need カゲロウデイズ じん じん 星乃一歌、天馬咲希、望月穂波、日野森 志歩、初音ミク Leo/need 星を繋ぐ 一二三 40mP 星乃一歌、天馬咲希、望月穂波、日野森 志歩、KAITO 25時、ナイトコードで。 エンヴィーベイビー Kanaria Kanaria 宵崎奏、朝比奈まふゆ、東雲絵名、暁山瑞希、鏡音リン 25時、ナイトコードで。 バグ かいりきベア かいりきベア 宵崎奏、朝比奈まふゆ、東雲絵名、暁山瑞希、鏡音レン 紅月 百花繚乱、紅月夜(2025 ver.) Mel* 原田篤(Arte Refact) 蓮巳敬人、鬼龍紅郎、神崎颯馬、滝 維吹 Ra*bits FALLIN’ LOVE=IT’S WONDERLAND 松井洋平 INN 真白友也、仁兎なずな、紫之 創、天満 光 MORE MORE JUMP! きゅうくらりん いよわ いよわ 花里みのり、桐谷 遥、桃井愛莉、日野森 雫、MEIKO MORE MORE JUMP! チームメイト HoneyWorks HoneyWorks 花里みのり、桐谷 遥、桃井愛莉、日野森 雫、鏡音レン ワンダーランズ×ショウタイム 太陽系デスコ ナユタン星人 ナユタン星人 天馬 司、鳳 えむ、草薙寧々、神代 類、初音ミク ワンダーランズ×ショウタイム キラピピ★キラピカ nyanyannya(大天才P) nyanyannya(大天才P) 天馬 司、鳳 えむ、草薙寧々、神代 類、MEIKO Crazy:B Honeycomb Summer 松井洋平 原田篤(Arte Refact) 天城燐音、HiMERU、桜河こはく、椎名ニキ Valkyrie 祝福のLibrary 磯谷佳江 志方あきこ 斎宮 宗、影片みか Eden THE GENESIS 松井洋平 本多友紀(Arte Refact) 乱 凪砂、巴 日和、七種 茨、漣 ジュン EVIL NUM+ Ringing evil phone こだまさおり amazuti 逆先夏目、氷鷹北斗、葵 ひなた、紫之 創、朔間凛月 舞闘会 FIST OF SOUL 松井洋平 ゆよゆっぺ 鬼龍紅郎、三毛縞 斑、南雲鉄虎、乙狩アドニス、漣 ジュン Flambe! Have you been naughty or nice? 松井洋平 堀江晶太 天城燐音、真白友也、明星スバル、伏見弓弦、七種 茨 バーチャル・シンガー Blessing halyosy halyosy 初音ミク、鏡音リン、鏡音レン、巡音ルカ、MEIKO、KAITO シャッフル(プロセカ) Fire◎Flower (Rerec) halyosy halyosy 天馬 司、神代 類、東雲彰人、青柳冬弥、鏡音レン、KAITO コラボユニット フュージョン DECO*27 (OTOIRO) DECO*27 (OTOIRO) 天馬 司、神代 類、東雲彰人、青柳冬弥、漣 ジュン、瀬名 泉、守沢千秋、逆先夏目、鏡音レン、KAITO

(C) SEGA / (C) Colorful Palette Inc. / (C) Crypton Future Media, INC.

www.piapro.net All rights reserved.

(C) 2014-2019 Happy Elements K.K