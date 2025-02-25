ÍêÁíÅý¡¢¹ñÌ±¡¦¶ÌÌÚ»á¤È²ñÃÌ ÆüËÜ¤È¶¦¤Ë¡ÖÈó¥ì¥Ã¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¹½ÃÛ´ê¤¦¡¿ÂæÏÑ
¡ÊÂæËÌÃæ±û¼Ò¡ËÍêÀ¶ÆÁ¡Ê¤é¤¤¤»¤¤¤È¤¯¡ËÁíÅý¤Ï24Æü¸á¸å¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¶ÌÌÚÍº°ìÏºÂåÉ½¡ÊÌò¿¦Ää»ßÃæ¡Ë¤ÈÂæËÌ»Ô¤ÎÁíÅýÉÜ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¿Ø±Ä¤Ç¤Ä¤¯¤ë¡ÖÈó¥ì¥Ã¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤òÆüËÜ¤È¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤ÎË¬Âæ¤Ï½é¡£Íê»á¤Ï¡¢7Æü¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î°Ý»ý¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¡¢ÎÏ¤ä°Ò°µ¤Ë¤è¤ë¤¢¤é¤æ¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤ä¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤Ø¤ÎÂæÏÑ¤Î°ÕÌ£¤¢¤ë»²²Ã¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Ï¶¦¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ë°ì°÷¤À¤È¤·¡¢ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë·ø¼Â¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Ë¾¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¼çÆ³¤Î¥ì¥Ã¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¶¼°Ò¤ËÄ¾ÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¡¢¸¢°Ò¼çµÁ¹ñ²È¤¬¤Þ¤¹¤Þ¤¹·ë¤ÓÉÕ¤¯Ãæ¡¢Ì±¼ç¼çµÁ¿Ø±Ä¤â¤µ¤é¤ËÃÄ·ë¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Ï½ÅÍ×¤ÊËÇ°×¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤ÆÈ¾Æ³ÂÎ¤ä¿åÁÇ¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¡¢Ìµ¿Íµ¡¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¶¨ÎÏ¤ò¶¯²½¤·¡¢¡ÖÈó¥ì¥Ã¥É¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥ó¡×¤ò¶¦¤Ë¹½ÃÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç·ÐºÑ¾å¤Î¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¡ÊÁê¸ßÍø±×¡Ë¤òÁÏ½Ð¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ª¤è¤ÓÀ¤³¦¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦´üÂÔ¤ò´ó¤»¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤ÏÀ¤³¦¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ÇÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤¬½ÅÂç¤ÊÅ¾´¹¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüÂæ´Ø·¸¤Ï¤è¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¤È¤·¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤ÆüÂæ¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüÂæ´Ø·¸¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤ÏÆ±Æü¤Ë¤ÏÁíÅý»ðÌäµ¡´Ø¡¢¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄ¤Î¸âü¡ÒÙ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÈë½ñÄ¹¤È¤â²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë
¶ÌÌÚ»á¤ÎË¬Âæ¤Ï½é¡£Íê»á¤Ï¡¢7Æü¤ÎÆüÊÆ¼óÇ¾²ñÃÌ¸å¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¶¦Æ±À¼ÌÀ¤ÇÆüËÜÀ¯ÉÜ¤¬ÂæÏÑ³¤¶®¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤Î°Ý»ý¤Î½ÅÍ×À¤ò²þ¤á¤Æ¶¯Ä´¤·¡¢ÎÏ¤ä°Ò°µ¤Ë¤è¤ë¤¢¤é¤æ¤ë°ìÊýÅª¤Ê¸½¾õÊÑ¹¹¤Î»î¤ß¤Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¤ä¡¢¹ñºÝµ¡´Ø¤Ø¤ÎÂæÏÑ¤Î°ÕÌ£¤¢¤ë»²²Ã¤Ø¤Î»Ù»ý¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤¿¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¤Ï¶¦¤Ë¹ñºÝ¼Ò²ñ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÕÇ¤¤¢¤ë°ì°÷¤À¤È¤·¡¢ÂæÏÑ¡¢ÆüËÜ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¶¨ÎÏ¤·¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤ÎÊ¿ÏÂ¤È°ÂÄê¤ò¶¯¸Ç¤Ë¤¹¤ë·ø¼Â¤ÊÎÏ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤è¤¦Ë¾¤à»ÑÀª¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤ÏÀ¤³¦¾ðÀª¤ÎÊÑ²½¤ÇÂæÏÑ¤ÈÆüËÜ¡¢¥¤¥ó¥ÉÂÀÊ¿ÍÎÃÏ°è¤¬½ÅÂç¤ÊÅ¾´¹¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢ÆüÂæ´Ø·¸¤Ï¤è¤êÈ¯Å¸¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤À¤í¤¦¤È¤·¡¢º£¸å¤â°ú¤Â³¤ÆüÂæ¶¨ÎÏ¤ò¿ä¿Ê¤·¡¢ÆüÂæ´Ø·¸¤Î¶¯²½¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¶ÌÌÚ»á¤ÏÆ±Æü¤Ë¤ÏÁíÅý»ðÌäµ¡´Ø¡¢¹ñ²È°ÂÁ´²ñµÄ¤Î¸âü¡ÒÙ¡Ê¤´¤·¤ç¤¦¤·¤ç¤¦¡ËÈë½ñÄ¹¤È¤â²ñÃÌ¤·¤¿¡£
¡Ê²¹µ®¹á¡¿ÊÔ½¸¡§Ì¾ÀÚÀé³¨¡Ë