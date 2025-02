平和会ペットメモリアルパークでは、毎年恒例となる「ペット健康祈願」を2025年4月6日(日)に開催します。

このイベントは、ペットが健康で幸せに過ごせるよう、飼い主の皆さまとともに健康長寿を願う特別な1日です。

平和会ペットメモリアルパーク「ペット健康祈願」

【ペット健康祈願 開催概要】

日時:2025年4月6日(日)11時〜/13時半〜(2部制)

※ペット健康フェスタを同時開催しています(10時〜15時)

※予備日:4月20日(日)(天候等により延期した場合)

会場:平和会ペットメモリアルパーク特設会場

(神奈川県川崎市麻生区王禅寺1183)

【参加方法】

事前予約制: 電話または公式サイトよりお申し込みください。

電話 : 0120-40-50-80

公式サイト: https://hogiparkfes.my.canva.site/petkenkoukigan

平和会ペットメモリアルパーク

所在地 : 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1183

TEL : 0120-40-50-80

メール : info@heiwakai.co.jp

開園時間 : 9時-17時

ホームページ: https://www.heiwakai.co.jp/

アクセス : https://www.heiwakai.co.jp/about/access/

「ペット健康祈願」

平和会ペットメモリアルパークは、創業77年のペットのご葬儀・供養をおこなうペット専用霊園です。

日々ペットの人生やご家族の皆様の人生に深く関わっており、「ペットたちが毎日健康で幸せに長生きしてほしい」という想いから、ペットの健康イベントやメディアサイトが運営されています。

「おはよう」「いってきます」

「ただいま」「おやすみ」

ペットと暮らす当たり前だけどかけがえない日々が、1日でも長く幸せに続いていくことを私たちは心から願っています。

ペット健康祈願は、ペットを愛するたくさんの人たちとのつながりやコミュニティーが生まれる、笑顔と幸せに溢れたイベントです。

ご近所から遠方の方まで、毎年多くの方々が来場しています。

武州琴平神社の神職によるご祈祷

・ペット健康祈願(川崎市麻生区にある武州琴平神社の神職によるご祈祷)

平和会ペットメモリアルパークのペット健康祈願は「人と同じようにペットちゃんも毎日を健康で過ごしてもらいたい」という思いから、格式ある本格的な儀式を由緒ある神社の神職により執り行い、ペットちゃんと一緒に健康をご祈祷します。

※参加費用には祈祷、絵馬、祈願木札が含まれています

・うちの子撮影会(事前予約制、定員あり)

Wanactionのプロカメラマンかねゆきさんによる撮影

全国のドッグカフェ、トリミングサロンなどワンちゃんに関わる施設を会場とした撮影を行うプロのカメラマンが、ペットとの大切な思い出を写真に残します。

撮影 : Wanaction

・ペット健康フェスタ

ペット健康フェスタ イメージ

キッチンカーやペット関連の出店ブースが登場。

ショッピングや美味しい軽食を楽しみながら、愛犬・愛猫と一緒に1日を過ごせます。

春の訪れを感じながら、愛するペットと共に過ごせる心温まる1日。

平和会ペットメモリアルパーク「ペット健康祈願」は2025年4月6日開催です。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 長寿と幸せを願う1日に!平和会ペットメモリアルパーク「ペット健康祈願」 appeared first on Dtimes.