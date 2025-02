日本最大級のペット霊園 平和会ペットメモリアルパークが、6月の第1日曜日を「平和会ペットメモリアルパーク動物供養の日」として制定し、日本記念日協会から公式に認定されました。

また、当日2025年6月1日(日)には『動物慰霊祭大法要』が開催されます。

平和会ペットメモリアルパーク動物供養の日

(ペット専用霊園)

平和会ペットメモリアルパーク

所在地 : 神奈川県川崎市麻生区王禅寺1183

TEL : 0120-40-50-80

メール : info@heiwakai.co.jp

開園時間 : 9時-17時

ホームページ: https://www.heiwakai.co.jp/

「平和会ペットメモリアルパーク動物供養の日」を制定

この特別な日は、ご先祖様に行う供養と同様に、お空に旅立ったペットや動物たちを思い出し感謝を伝える、動物供養の日となります。

記念日の由来と平和会の歩み

開園当時の参道の様子

時を遡ること昭和23年。

九品仏浄真寺の僧侶が、増え続けるペットの遺体埋葬の相談のため、平和会の創業者である若月清に声をかけたことから、この物語は始まりました。

最初のペット霊園は九品仏浄真寺に開設されましたが、その後、昭和27年に池上本門寺へ、昭和32年になると美しい自然に囲まれた現在の地(神奈川県川崎市麻生区王禅寺1183)に霊園を開設しました。

ここは、ペットたちが豊かな自然の中で永遠の安らぎを得られる理想的な場所でした。

時を同じくして、亡くなったペットや動物たちにも、「人と同じ様に供養をしてあげたい」という想いから、ペットを愛するすべての人々が共に供養できる場として、増上寺(東京都港区芝公園4-7-35)で動物慰霊祭大法要が開催されるようになりました。

この慰霊祭は、いまでも記念日となる6月の第1日曜日に開催され、動物を愛する多くの皆様に親しまれています。

記念日に込めた想い

家族の一員として過ごし、無償の愛や癒しを与えてくれたペットや動物たちのことを思い出し「ありがとう」「愛してる」を伝える日として、「平和会ペットメモリアルパーク動物供養の日」を制定しました。

供養することで心も癒され、いつまでも心の中で生き続けていることを感じることができる日になることを願っています。

また、動物への優しさや思いやる心が、世の中の平和へとつながるという創業者達の深い意味も込められています。

動物供養する日をご一緒に

「平和会ペットメモリアルパーク動物供養の日」に開催される「動物慰霊祭大法要」では、まるで天国にいる子たちと再び繋がれたような、温かい気持ちが湧いてきます。

ペットを亡くした悲しみやさびしさなどのつらい気持ちを持っているのは、自分一人ではないのだと感じて心が癒され、前に進むきっかけにもなります。

【開催概要】

平和会ペットメモリアルパーク主催『動物慰霊祭大法要』

開催日 : 2025年6月1日(日)

開催時間 : 10時〜11時30分

(受付は午前9時より開始、法要の終了時間は

前後することがあります)

法要料(法要のみ): ペット1体 8,800円

法要料(塔婆付き): ペット1体 13,200円

ご献花 : ペット1体 16,500円

会場 : 港区芝・増上寺 大殿(東京都港区芝公園4-7-35)

お申込み : https://shop.heiwakai.co.jp/products/buddhist-memorial-service

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post お空に旅立ったペットを思い出し感謝を伝える!平和会ペットメモリアルパーク動物供養の日 appeared first on Dtimes.