NVIDIAが2025年1月に発表したGeForce RTX 50シリーズのうち、最上位モデルとなるRTX 5090と下位モデルのRTX 5070 Tiで、ROPユニットが欠損した製品が流通していることが報告されています。NVIDIA GeForce RTX 5090 Spotted with Missing ROPs, NVIDIA Confirms the Issue, Multiple Vendors Affected, RTX 5070 Ti, Too | TechPowerUp

ZOTAC製グラフィックス「GeForce RTX 5090 SOLID」を使用しているというあるユーザーが、自身のグラフィックボードと別のRTX 5090搭載グラフィックボードを「GPU-Z」を用いて比較したところ、正常なRTX 5090(右)のROPユニット数は176と表示された一方で、「GeForce RTX 5090 SOLID」(左)のROPユニット数は168と表示されたことを報告しています。この症例はZOTAC製RTX 5090に限らず、さまざまなメーカーのグラフィックボードでも発生しており、MSIやManli、Gigabyte、Inno3D製グラフィックボードを使用しているユーザーからもROPユニット数が不足している個体があることが伝えられています。ROPユニットはピクセルデータの処理やブレンディング、アンチエイリアシング、レンダリング結果のフレームバッファへの書き込みなどの処理を担当しており、ROPユニット数が少ないとゲーミング性能の低下につながります。実際に海外メディアのTechPowerUpが「ELDEN RING」などのゲームタイトルでテストを実施した結果、ROPユニット数が176のRTX 5090は平均184.7FPSだった一方、ROPユニットの少ないZOTAC製RTX 5090 SOLIDでは174.1〜174.4fpsにとどまったことが明らかとなっています。こうした報告に対してNVIDIAは「一部のGeForce RTX 5090ならびに5070 Tiにおいて、本来の仕様よりもROPユニットが少ない問題を特定しました。グラフィックのパフォーマンスに対する影響は平均4%で、AIとコンピューティングのワークロードには大きな影響を及ぼしません」と述べる一方「ROPユニットの欠損が確認された消費者は、購入したベンダーまたはNVIDIAのカスタマーサポートに問い合わせることで、交換対応が可能です」と伝えています。なお、GeFroce RTX 50シリーズをめぐっては、ドライバーの不具合によるブラックスクリーン問題についてNVIDIAが調査を行っているほか、RTX 5090の使用中に電源コネクタが発熱して溶ける問題の発生などが報告されています。NVIDIA製の高性能GPU「RTX 5090」のユーザーが「電源コネクタが溶けた」と報告 - GIGAZINE