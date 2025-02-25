「戦闘メカザブングル」より可動フィギュア「HI-METAL R ザブングル（サンライズ スピリッツ）」5月発売決定！「40th Anniv.」準拠のアップデート仕様&シンプルなセット内容で再登場
【HI-METAL R ザブングル（サンライズ スピリッツ）】
5月 発売予定
価格：14,300円
本体
交換用手首パーツ左右各3種
ライフル
サブ・ザブングル用腕部パーツ左右
サブ・ザブングル用ウイング
ブングル・ローバー用シャッター
アクション用脚部ウイング左右
予備アンテナ左右
魂STAGE用ジョイント一式
ジロンフィギュア
(C)創通・サンライズ
5月 発売予定
価格：14,300円
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「HI-METAL R ザブングル（サンライズ スピリッツ）」を5月に発売する。通販サイト「プレミアムバンダイ」にて先行予約を受け付けており、価格は14,300円。
本製品は、アニメ「戦闘メカザブングル」に登場する戦闘用ウォーカーマシン「ザブングル」を、同社のアクションフィギュアシリーズ「HI-METAL R」で商品化したもの。
2022年に発売した「HI-METAL R ザブングル 40th Anniv.」と共通のアップデート仕様となっており、一部商品内容を変更し、変形ギミックはそのままにお買い求めやすい価格にて商品化している。
「HI-METAL R ザブングル（サンライズ スピリッツ）」サイズ：全高 約170mm 素材：ABS、ダイキャスト、PVC セット内容
本体
交換用手首パーツ左右各3種
ライフル
サブ・ザブングル用腕部パーツ左右
サブ・ザブングル用ウイング
ブングル・ローバー用シャッター
アクション用脚部ウイング左右
予備アンテナ左右
魂STAGE用ジョイント一式
ジロンフィギュア
【商品情報公開】- 魂ネイションズ公式 (@t_features) February 25, 2025
『#戦闘メカザブングル』より
「HI-METAL R ザブングル (サンライズ スピリッツ)」商品化決定！
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2022年発売「40th Anniv.」準拠のアップデート仕様＆シンプルなセット内容で再登場！
魂ストア、サンライズワールドで2025年5月発売予定、先行予約受付中！ pic.twitter.com/ILeeUgNOkQ
(C)創通・サンライズ
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