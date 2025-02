LUNA SEAが主催を務めるロックフェス『LUNATIC FEST. 2025』が、11月8日、9日の2日間にわたり幕張メッセにて開催。また、同フェスの告知動画も公開された。

本情報は、2月23日に東京ドームにて開催されたメジャーデビュー35周年記念ツアー『ERA TO ERA』のグランドファイナルとなる『35th ANNIVERSARY TOUR ERA TO ERA -THE FINAL EPISODE-LUNATIC TOKYO 2025-黒服限定GIG-』にて発表されたもの。『LUNATIC FEST.』の開催は、2018年以来3回目となる。なお、イベントの詳細については近日発表とのことだ。

なお、本情報が発表された公演の前日となる2月22日には、盟友であるGLAYとの対バンライブ『The Millennium Eve 2025』を開催。約25年ぶりに共演を果たした。

