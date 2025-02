オープン時に寄贈された貴重な原画！横浜アンパンマンこどもミュージアム「しってる？ やなせさん と アンパンマン」

横浜アンパンマンこどもミュージアムでは、2025年3月20日(木・祝)〜10月31日(金)の期間、3F ミュージアムに特別エリア「しってる? やなせさん と アンパンマン」をオープンします。

期間:2025年3月20日(木・祝)〜10月31日(金)

場所:3F ミュージアム

※2・3F ミュージアムご入館には、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です

アンパンマンの原作者であるやなせたかしさんは、アンパンマンこどもミュージアムを楽しむ子どもたちを、もっと喜ばせたいと自らステージに立つこともありました。

やなせさんとアンパンマンこどもミュージアムへの想い、つながりを改めて紹介する特別エリアです。

アンパンマンこどもミュージアムとやなせさんのつながりはもちろん、やなせさんが手がけたアンパンマンの絵本や絵画、『アンパンマンのマーチ』の歌詞などの作品も、やなせさんの言葉と共に紹介。

さらに、横浜アンパンマンこどもミュージアム・仙台アンパンマンこどもミュージアム・神戸アンパンマンこどもミュージアムのオープン時に寄贈された貴重な原画3点を、初めて同時公開します。

やなせさんやアンパンマンをより深く知っていただくことで、さらに横浜アンパンマンこどもミュージアムを楽しめます。

なお、このような形でやなせさんを紹介する取り組みは、全国のアンパンマンこどもミュージアムで初めてです。

<特別エリア概要>

●やなせさんとアンパンマンのあゆみ

1973年に月刊絵本「キンダーおはなしえほん」で『あんぱんまん』が発表されてから、アニメ・映画化に至るまで、これまでのアンパンマンのあゆみをやなせさんの言葉とともに紹介します。

「しってる? やなせさん と アンパンマン」エリアイメージ※画像はイメージです

●やなせさんとアンパンマンこどもミュージアム

やなせさんとアンパンマンこどもミュージアムのエピソードを紹介。

「横浜アンパンマンこどもミュージアム」が2007年にオープンしたその日に、たくさんの子どもたちが楽しむ様子を見たやなせさん。

子どもたちを喜ばせたいと、自身がステージに立つこともありました。

そのコンサートの様子も上映します。

●【原画3点 同時初公開】やなせさんから寄贈された原画

横浜アンパンマンこどもミュージアム・仙台アンパンマンこどもミュージアム・神戸アンパンマンこどもミュージアムのオープン時に、やなせさんから寄贈いただいた貴重な原画3点を初めて同時公開します。

●70冊を超えるやなせさんの絵本や著書などの作品を展示

本に関連したデザインが描かれた壁面に、70冊を超えるやなせさんの絵本や著書がずらりと並びます。

好きな本を選んでその場で読むことができます。

イラストやタイトルから選んだり、親子ではなしたり、読むだけではない楽しい空間となっています。

さらに、ミュージアムスタッフによる「よみきかせ」や「ぬりえ」、「カード遊び」などの催事が行われ、やなせさんの作品を楽しむことができます。

※開催時間に関しては、スタッフにお問い合わせください

「しってる? やなせさん と アンパンマン」エリアイメージ※画像はイメージです

●香美市立やなせたかし記念館 アンパンマンミュージアム&詩とメルヘン絵本館を紹介

やなせさんのふるさと、高知県香美市にある美術館です。

やなせさんが描き下ろした自筆の原画がいつでも鑑賞できます。

【横浜アンパンマンこどもミュージアムで購入できるやなせさんの絵本やグッズ】

特別エリア「しってる? やなせさん と アンパンマン」に展示・使用されている絵本は、1Fにある店舗「もりのほんやさん」で購入することができます。

原画を細部まで再現したジクリー版画や、アンパンマンオフィシャルショップ限定絵本、グッズも取り揃えています。

※「もりのほんやさん」はアンパンマンオフィシャルショップです

※価格は全て税込です

※画像はイメージです

『あんぱんまん』※画像はイメージです

『あんぱんまん』

1,397円

『それいけ! アンパンマン』※画像はイメージです

『それいけ! アンパンマン』

1,397円

『アンパンマンとぬりえまん』※画像はイメージです

『アンパンマンとぬりえまん』

1,650円

アンパンマンえあわせカード※画像はイメージです

アンパンマンえあわせカード

1,320円

【オープニングセレモニー】

2025年3月20日(木・祝)に、特別エリア「しってる? やなせさん と アンパンマン」のオープニングセレモニーを実施します。

セレモニーには、アニメ「それいけ!アンパンマン」のアンパンマン役を務める女優・戸田恵子さんが登場。

また、主題歌を歌うドリーミングが『アンパンマンのマーチ』を披露します。

オープニングカウントダウンでは、アンパンマンたちもお祝いに駆け付け、会場を盛り上げます。

日時 :2025年3月20日(木・祝)11:00〜11:30予定

場所 :3F ミュージアム パンこうじょう前ひろば

参加費:無料(要ミュージアム入館)

※2・3F ミュージアムご入館には、日時指定WEBチケットの事前購入が必要です

【横浜アンパンマンこどもミュージアム】

所在地 : 〒220-0012 神奈川県横浜市西区みなとみらい6-2-9

TEL : 045-227-8855

FAX : 045-227-8860

交通アクセス: みなとみらい線新高島駅「3番出口」より徒歩約3分

JR横浜駅「東口」より徒歩約10分

首都高横羽線「みなとみらい」出口より約10分

営業時間 : 2・3Fミュージアム 10:00〜17:00(最終入館16:00)

1Fショップ&フード・レストラン 10:00〜18:00

※営業時間は変更になる場合があります

入館料 : 2,200円〜2,600円(税込)

※1歳以上

※日時指定WEBチケットの事前購入が必要

※1F ショップ&フード・レストランは入場無料

休日 : 12月31日〜1月2日

※他に館内改装・保守点検等による臨時休業あり

