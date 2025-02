モバイル・ウェアラブルデバイスに 新しい価値を実現！サムスン日本研究所「Samsung Mobile Advance 2025」

サムスン日本研究所は、サムスン電子MX事業部とパートナー企業様が協力して革新的なアイデアを実現するためのプログラム「Samsung Mobile Advance 2025」のパートナーを2025年3月31日まで、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームAUBAを利用して募集中です。

サムスン日本研究所は、サムスン電子MX事業部とパートナー企業様が協力して革新的なアイデアを実現するためのプログラム「Samsung Mobile Advance 2025」のパートナーを2025年3月31日まで、日本最大級のオープンイノベーションプラットフォームAUBAを利用して募集中。

ENTRYの締め切りに先立ち、現在、簡易的な入力によりENTRYへ向けたSRJからのサポートを受けることが出来るPRE-ENTRYを期間限定で実施中です(期間:2月3日〜3月7日)。

提案するアイデアに対するアドバイスが欲しい、ENTRYの際に必要なENTRY SHEETの作成上の留意点が知りたい、Pitchや採択後のPoCの実施について知りたい、などに関してSRJ担当者が親身になってサポートします。

尚、PRE-ENTRYを行わずに、直接ENTRYすることも可能です(ENTRY締め切り:3月31日)。

「Samsung Mobile Advance」はサムスン電子が開発・製造販売するスマートフォン、スマートウォッチなどのモバイル・ウェアラブル関連製品(Galaxy Eco System)などに新たな価値を創造し、ユーザーに新たな体験を提供することを目的としています。

2021年より世界の各拠点で同時に実施され、今回で5回目を迎え、日本ではSRJが事務局を担当します。

提案が採用された場合は助成金が支給され、概念実証(PoC)の完了後には更なるパートナーシップや投資の機会につながるようなサポートを受ける機会ができます。

Galaxy S25 シリーズ

Galaxy AI

■Samsung Mobile Advance応募要項

応募資格 :日本に法人登録されている企業。

企業規模は問いません。

募集対象の製品分野:スマートフォン、スマートウォッチ、スマートリング、TWSイヤフォン、VR/AR HMDに関連するH/W、S/W

<募集テーマ>

(1)AI関連技術

オンデバイスAI、生成AIなどをモバイルデバイスやウェアラブルデバイスに応用し、よりユーザーフレンドリーなUIの実現や一人一人の志向に応じた出力を提供することで、コンシューマー領域において個々人の生活をより豊かに、快適にする世界を実現するアイデアを募集します。

(2)ヘルスケア領域

バイタルシグナルの複合的な解析によりユーザーの行動変容を促し、健康状態を向上するようなサービスを提供できるアイデアを募集します。

(3)革新的機能素材・H/W & eco・Recycle素材

モバイルデバイス、ウェアラブルデバイスに搭載する革新的な機能性素材、機構、VR/ARのH/W、電池、放熱ソリューション、磁気シールド素材を募集します。

また、CO2削減、環境保護への貢献はメーカーにとって緊急かつ大きな課題です。

出荷量の多いスマートフォンやスマートウォッチ、そしてアクセサリーにバイオマスなどのEco素材やリサイクルプラスチックの活用を目指しています。

(4)カメラビジュアル & オーディオ

スマートフォンを代表する機能であるカメラとオーディオを通して、顧客体験を向上するアイデアを募集します。

カメラはスマートフォンのカメラでより手軽にユーザーの欲しい画像や動画の撮影ができる様になり、オーディオは、個々のユーザーの志向やその時々の状況に最適化したオーディオ環境を、スマートフォンやTWSイヤフォンを通じて提供することを目指します。

<求めるパートナー像>

(1) モバイル端末とウェアラブル端末の機能・性能の更なる向上を共に目指すパートナー

(2) ユーザーのニーズやペインポイントをよく把握し、ユーザーオリエンテッドな対策のアイデアをお持ちのパートナー

(3) サムスン電子が目指すvisionに共感いただけるパートナー:「コンシューマー向けの新しい価値をグローバルに提供」

<特徴>

(1) 開発・実証助成金 最大500万円

応募後、書類審査・ピッチ審査を経て選ばれたプロジェクトについては、1プロジェクトにつき最大500万円までの開発・実証助成金を支給します。

(2) 最先端技術者との製品開発

審査を経て選ばれたプロジェクトについては、インキュベーション期間中にサムスン電子MX事業部の技術者と協議をしながら、パートナー様が主導で直接PoCを進めることができます。

最先端の技術をよりスピーディに体感しながら製品開発に関わることができます。

(3) 約60ヵ国で販売される製品への搭載機会

サムスン電子の持つグローバルな販売網と圧倒的出荷量の製品への搭載機会が得られます。

■共創スケジュール

2025年2月3日 パートナー募集開始

2025年2月3日〜3月7日 PRE-ENTRY 実施

2025年3月31日 ENTRY 締め切り

2025年4月30日 書類審査

2025年5月中旬 ピッチング

2025年6月末 最終選考

2025年7月末 契約完了

2025年8月1日 プロジェクト開始

2026年2月成果物発表:韓国サムスン電子MX事業部に対してデモンストレーションを実施

応募方法について

PRE-ENTRY、ENTRYとも、下記エントリーページにて募集中

・SAMSUNG x AUBA 「Samsung Mobile Advance 2025」エントリーページ

> https://eiicon.net/about/samsung-ma2025/

> https://auba.eiicon.net/projects/78/proposals/252

※ ENTRYの際には指定様式(Power Point、英文)での提案書の提出が必須となります。

