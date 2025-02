KIRITOが2月24日、TOKYO DOME CITY HALLにて<KIRITO「THE CORRECTED TIMELINE」>を開催した。誕生日当日に行われたバースデー公演は、過去に名義の違いはあれど今回で14年連続の恒例行事となる。特別な一日を祝うため、今年も多くのオーディエンスが集結した同公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。これまでもステージを共にしてきたJOHN(G)、Chiyu(B / SLAPSLY)、Hiroki(Dr / C-GATE)に、今回が初参加となるYu-taro(G / NOCTURNAL BLOODLUST)が加わり、新体制で臨んだ同公演は、特段“バースデー”と銘打つことがないのはKIRITOの常であるが、今年はその冠からして、去る1月にファイナルを迎えた前ツアー<CROSS OVER THE TIME AXIS>や、今春に控える次期ツアー<ZERO POINT FIELD>、さらに昨今のKIRITO自身の様々な動きを含め、一連の流れの中にあることの意味合いが大きかったように思う。

■<KIRITO「THE CORRECTED TIMELINE」>2025.2.24(月/祝)@TOKYO DOME CITY HALLセットリスト



01. A NEW BIBLE02. CROSS OVER THE WORLD LINE03. Golgotha04. THE ULTIMATE BEGINNING「ALPHA」05. BALANCE06. COMPLETE07. NEOSPIRAL08. 雫09. hope10. Storyteller11. EXIT12. Awaking bud13. Clue14. Aim15. カンナビス16. KINGDOM OF THE NEW SEEDS17. THE SUCCESSOR「OMEGA」18. Discordencoreen1. テロメアen2. ANTI-MATTERen3. VENUSen4. DEAR PLUS ALPHAen5. 瓦礫の花